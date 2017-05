Zwischen zwei Sattelschleppern eingeklemmt: «Ich dachte, jetzt ist es vorbei»

Streit erteilt Ottawa mit Pittsburgh eine Lehrstunde – noch ein Sieg zum Stanley-Cup-Final

Titelverteidiger Pittsburgh fehlt noch ein Sieg zum Einzug in den Stanley-Cup-Final. Die Penguins gewinnen gegen die Ottawa Senators 7:0 und liegen in der Serie mit 3:2 Siegen in Führung.

Die Penguins sorgten im fünften Spiel der Best-of-7-Serie vor heimischem Publikum bereits bis zur ersten Drittelspause für klare Verhältnisse. Durch die Treffer von Olli Määttä (9.), Superstar Sidney Crosby (13.), Bryan Rust (17.) und Scott Wilson (19.) lag Pittsburgh nach den ersten 20 Minuten …