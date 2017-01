Bild: Kapo Aargau

Drei junge Männer sterben bei Frontalkollision im Aargau

Bei einer Frontalkollision auf der Strasse über die Staffelegg bei Densbüren AG sind am Mittwoch drei junge Männer ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben um 21 Uhr auf der leicht schneebedeckten Strasse im Bereich des Ortsteils Asp. Ein mit drei Irakern besetztes Auto kam auf dem steilen Strassenabschnitt ins Schleudern und prallte in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Für die zwei irakischen Mitfahrer endete der Unfall tödlich. Einer starb noch auf der Unfallstelle, der zweite in der Nacht im Spital. Der ebenfalls aus dem Irak stammende Lenker verstarb am Donnerstag an seinen schweren Verletzungen im Spital, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Einer der beiden ums Leben gekommenen Iraker wohnte in Deutschland, der andere wie der Fahrer im Kanton Aargau

Winterliche Strassenverhältnisse

Der Fahrer im entgegenkommenden Auto erlitt nur leichte Verletzungen, die im Spital ambulant behandelt werden konnten. Die Staffeleggstrasse blieb für die Bergungs- und Räumungsarbeiten bis am frühen Morgen gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Zur Unfallzeit hätten im betroffenen Streckenabschnitt winterliche Strassenverhältnisse geherrscht, teilte die Aargauer Polizei am Donnerstag mit. Der starke Schneefall führte am Mittwochabend auf Aargauer Strassen zu weiteren Unfällen. Diese liefen aber glimpflich ab. (whr/sda)

