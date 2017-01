Lehrling beim Turnen in Berufsschule Zofingen AG tödlich verletzt

Bei einem Sportunfall im Berufs- und Weiterbildungszentrum in Zofingen AG hat ein 21-jähriger Maurerlehrling tödliche Verletzungen erlitten. Vor Beginn der Sportlektion turnte er an den Ringen und fiel auf den Kopf.

Der Lehrling erlag an den schweren Verletzungen im Kantonsspital Aarau. Das Unglück hatte sich bereits am Montagmorgen ereignet. Der Lehrling sei hin und her geschwungen, sagte eine Sprecherin der Aargauer Staatsanwaltschaft im Regionalsender Tele M1.

Er habe die Beine über den Kopf genommen und habe ein «Päckli» gemacht. Plötzlich habe der Lehrling die Ringe losgelassen und sei mit dem Kopf auf einer Turnbank aufgeschlagen. Die Staatsanwaltschaft Zofingen-Kulm leitete eine Untersuchung ein. (sda)

