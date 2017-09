Alle zwei bis drei Sekunden ein Auto: Wie der Aargau die Autobahnen ausbaut

Der Ausbau der A1 im Aargau ist erst 2040 ein Thema. Mit einem Trick macht der Kanton die Strasse trotzdem breiter – zumindest ein bisschen.

Fabian Hägler / az Aargauer Zeitung

«Ummarkierung Aarau Ost-Birrfeld» steht auf der weissen Baustellentafel an der A1 – was unspektakulär klingt, ist ein grösseres Projekt, um den Verkehr auf der Autobahn flüssiger zu machen. Konkret werden die Ein- und Ausfahrten bei den drei Anschlüssen Aarau Ost, Lenzburg und Mägenwil verlängert. Bisher waren diese zwischen 100 und 260 Meter lang, was in den Stosszeiten zu stockendem Verkehr bei Einfahrten und Rückstau auf die Autobahn bei Ausfahrten führte.

Bild: aargauer Zeitung/Chris Iseli

Neu beträgt die Länge der Einfahrten bis zu 700 Meter, jene der Ausfahrten bis zu 1.3 Kilometer, abhängig von den örtlichen Gegebenheiten. Das heisst: Die Autofahrer schwenken vor der Ausfahrt deutlich früher nach rechts, ein Teil des bisherigen Pannenstreifens dient als zusätzliche Spur. Bei der Einfahrt auf die A1 werden die Autos auf einer längeren Strecke, ebenfalls auf dem bisherigen Pannenstreifen, parallel zur Autobahn geführt.

Jetzt auf

Alle drei Sekunden ein Auto

Dass eine Ausfahrt angepasst wird, ist im Aargau nicht neu. Bereits im Jahr 2009 ist beim Anschluss Aarau West der Ausfahrtsstreifen aus Fahrtrichtung Bern um 160 Meter verlängert worden, wie Esther Widmer, Sprecherin der Filiale Zofingen des Bundesamts für Strassen, sagt.

Von den laufenden Verlängerungen verspricht sich das Bundesamt eine Optimierung des Verkehrsflusses, mehr Sicherheit und eine Reduktion der Staugefahr während der Stosszeiten. Dann ist die Belastung der Anschlüsse im Aargau beträchtlich, insbesondere in Aarau Ost fährt alle zwei bis drei Sekunden ein Auto auf die A1 oder verlässt die Autobahn.

Etwas weniger dicht ist der Verkehr in Lenzburg oder Mägenwil, dort wird zu Stosszeiten etwa alle fünf Sekunden ein Auto registriert. Insgesamt verkehren auf dem Abschnitt, wo die Ein- und Ausfahrten verlängert werden, rund 87 000 Fahrzeuge pro Tag.

Keine weiteren Verlängerungen

Faktisch wird ein gewisser Teil der A1 im Aargau damit sechsspurig – den echten Ausbau des gesamten Abschnitts plant der Bund erst ab 2040. Gleich mehrere Vorstösse aus dem Aargau, die einen früheren Ausbau oder eine Umnutzung der Pannenstreifen als zusätzliche Fahrspur verlangten, sind in Bern gescheitert. Und auch weitere Verlängerungen von Ein- und Ausfahrtsstreifen sind im Aargau derzeit nicht geplant, wie Widmer sagt.

Auch das laufende Projekt ist noch nicht abgeschlossen, die Bauarbeiten ziehen sich vom Juli bis in den November hinein. Warum dauert eine auf den ersten Blick simple Ummarkierung ein halbes Jahr? Widmer erklärt: «Weil die Arbeiten mehr als nur die Ummarkierungen beinhalten.»

Zwar müssen die Pannenstreifen nicht verstärkt werden, doch Teil des Projekts, das insgesamt 2.6 Millionen Franken kostet, sind auch die Instandsetzung und Verstärkung der Schächte im Bereich des Pannenstreifens, die Ergänzung der Signalisationen und die Versetzung von Notrufsäulen. Neben den Anschlüssen Aarau Ost, Lenzburg und Mägenwil wird auch die Verzweigung Birrfeld neu gestaltet.

Zudem werden die Bauarbeiten an den einzelnen Anschlüssen laut Esther Widmer nicht miteinander, sondern nacheinander ausgeführt. So dauern die Arbeiten zwar insgesamt etwas länger, dafür könne eine lange Baustelle über die ganze Strecke vermieden werden.

Keine grossen Maschinen nötig

Vielen regelmässigen A1-Benutzern ist aufgefallen, dass bei den Ausfahrten tagelang Absperrungen standen, aber niemand arbeitete. Zudem galt phasenweise beinahe auf der ganzen Strecke zwischen Aarau Ost und Mägenwil ein Tempolimit von 80 km/h, das mittels elektronischer Anzeigen auch in der Nacht bei wenig Verkehr signalisiert wurde.

Was für die Autofahrer auf den ersten Blick unverständlich wirkt, erklärt Esther Widmer vom Bundesamt für Strassen so: «Für all die Arbeiten werden keine grossen Baumaschinen benötigt. Daher sind tagsüber meist keine Bauarbeiter und auch keine Maschinen auf der Baustelle zu sehen.»

Um die Verkehrsbehinderungen möglichst gering zu halten, würden einige Arbeiten, die einen Spurabbau nach sich ziehen, nachts ausgeführt. Zur Höchst- geschwindigkeit im Baustellenbereich sagt Widmer: «Die Fahrstreifen sind verengt und verschwenkt, was eine Temporeduktion auf 80 km/h nach sich zieht.» (aargauerzeitung.ch)

So, mal schauen, wie gut du die Verkehrsregeln kennst …

1. Betrunken Velofahren ist grundsätzlich verboten. Ja, das stimmt. Es darf nicht ein einziger Tropfen Alkohol konsumiert werden. Falsch. Im Gegensatz zum Auto darf ich auf dem Velo so viel trinken wie ich will. Falsch. Ich darf als Velofahrer ein bisschen Alkohol trinken, aber nicht zu viel. 2. Fallbeispiel: Robert ist Student. Um sein Studium zu finanzieren, vertickt er ab und zu Drogen. An einem Freitagmorgen kontrolliert ihn ein Polizist in einem Park. Er muss blasen. Die Atem-Alkoholkontrolle ergibt einen von Wert 0,9 Promille. Nebst einer kleineren Menge Marihuana trägt er fünf Gramm Kokain und zwölf Ecstasy-Pillen auf sich. Kann ihm der Fahrausweis abgenommen werden? Auf jeden Fall. Robert ist seinen Fahrausweis auf der Stelle los. Er fährt ja nicht Auto. Er kann seinen Check behalten. 3. Fallbeispiel: Stefanie und Gilbert sitzen auf ihrem Sofa, trinken Wein und gucken TV. Das Paar durchlebte schon bessere Zeiten. Mehr als einmal haben sie sich von einander getrennt und sind wieder zusammengekommen. In den letzten Tagen haben sie sich oft gestritten. Nach der dritten Flasche Wein kommt es auch an diesem Abend wieder zu einer Auseinandersetzung. Wegen des Lärms alarmieren die Nachbarn die Polizei. Diese rückt wegen häuslicher Gewalt aus. In der Wohnung fällt den Polizisten auf, dass Gilbert getrunken hat. Weil die Polizisten das Gefühl haben, es könnte nicht das erste Mal sein, dass Gilbert zu tief ins Glas geguckt hat, ordnen sie einen Bluttest an. Dieser fällt hoch aus. Verliert Gilbert nun seinen Fahrausweis? Ja, Gilbert muss seinen Fahrausweis abgeben. Nein, Gilbert darf sich weiter in sein Auto setzen. 4. Seit wann gibt es Via Sicura? Seit dem 15. Juni 2012. Seit dem 4. Oktober 2012. Seit dem 1. Juli 2013. Seit dem 1. Januar 2014. Seit dem 1. Juli 2014. 5. Fallbeispiel: Annette trinkt den ganzen Abend. Danach isst sie einen Kebab, trinkt ein Mineralwasser und schwingt sich aufs Rad. Sie kommt in eine Kontrolle und muss blasen. Die Atem-Alkoholkontrolle ergibt einen Wert von 1,8 Promille. Ist sie ihren Führerschein los? KEYSTONE Ja. Autofahren ist für Annette für eine Weile vorbei. Nein. Sie behält ihren Fahrausweis. 6. Welche Regelung ist durch die Verschärfung von Via Sicura vom 1. Juli 2014 in Kraft getreten? Ab 0,5 Promille auf dem Velo verliere ich den Ausweis. Ab 0,8 Promille auf dem Velo bekomme ich ein Velofahrverbot aufgebrummt. Obligatorische Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung bei Fahren in angetrunkenem Zustand mit einer Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille oder mehr. 7. Fallbeispiel: Daniel fährt zwei Tage und zwei Nächte nachdem er gekifft hat mit dem Auto zur Arbeit und gerät in eine Polizeikontrolle. Die Polizei macht einen sogenannten Vortest auf Betäubungsmittel. Daniel muss also einen Urintest abgeben. Der Test ist positiv, es folgt ein Bluttest. Muss er seinen Fahrausweis abgeben? KEYSTONE Sicher. Daniel verliert seinen Ausweis für bestimmte Zeit. Nein. Daniel kann seinen Führerschein behalten. 8. Kann die Polizei ein Velofahrverbot aussprechen? Ja, das gibt es. Nein. Ein solches Verbot könnte ja gar nicht durchgesetzt werden. 9. Fallbeispiel: Pascal ist mit seinen Freunden im Ausgang. Auf dem Weg nach Hause gerät er in eine Demonstration. Die Polizei rückt an und verhaftete mehrere Leute. Auch Pascal. Er muss blasen. 1,9 Promille hat er intus. Es ist nicht das erste Mal, dass Pascal alkoholisiert in eine Kontrolle gerät. Kann ihm als Fussgänger der Auto-Fahrausweis weggenommen werden? KEYSTONE Ja. Nein. 10. Sind im Kanton Zürich letztes Jahr Velofahrverbote ausgesprochen worden? Ja, 248. Nein. Ja, 44. 11. Fallbeispiel: Simon feiert die ganze Nacht in einem Club. Er trinkt richtig viel, was er sonst nie tut. Früh am Morgen spaziert er nach Hause und fällt hin. Die Polizei findet ihn, hilft ihm auf und macht eine Atem-Alkoholkontrolle. Er ist mit 2,6 Promille unterwegs. Darf er seinen Ausweis behalten? PPR Ja, er behält seinen Führerausweis. Nein, er ist sein Billett los. 12. Kann einem Velofahrer, der mit 2,5 Promille erwischt wird, der Ausweis sofort entzogen werden? Ja, vorsorglich. Sicher nicht.

Das könnte dich auch interessieren: Der Präsident des Irans kontert Trumps Kritik – und zwar so richtig Diplomaten-Sprache? Vergiss es! – Die 3 wichtigsten Erkenntnisse nach Trumps UNO-Rede Ein Tessiner und «Papierli-Schweizer»: Warum Ignazio Cassis die richtige Wahl ist 10 Situationen, die du nur verstehst, wenn du als Verkäufer im Detailhandel arbeitest Schaf-Krimi geht in die nächste Runde: 5 der gestohlenen Tiere sind wieder da Mascara und Make-up: Kosmetikfirmen nehmen Männer ins Visier «Le Clash» – beim Penalty-Streit von Neymar mit Cavani geht's wohl auch um viel Geld Rio de Janeiro ist quasi pleite. Drogengangs machen sich dies zu nutze Mit diesem Sturzfestival im Schlamm ist die Radquer-Saison so richtig lanciert Werbeverbot für Babynahrung: SP sagt Muttermilch-Ersatz den Kampf an Wermuth erst souverän, dann kommt er unter die Räder – «Grenzerfahrungen» in der «Arena» Tschudi, Dreifuss, Blocher – das waren die spektakulärsten Bundesratswahlen Auf Twitter haben sich gerade zwei Museen gebattelt – und es ist ziemlich ausgeartet Peinliches Hooligan-Wettrennen – hier blamieren sich YB-Chaoten bis auf die Knochen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo