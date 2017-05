Abgestürzte Kletterin bei Küttigen AG gerettet

Bild: Rega

Eine Frau ist am Dienstagabend in einem Klettergarten bei Küttigen AG rund vier Meter abgestürzt. Ein Team der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) barg die Sportlerin vom Helikopter aus mit einer Rettungswinde.

Der Helikopter flog die Frau wegen Verdachts auf Rückenverletzungen in ein Spital, wie die Rega am Mittwoch mitteilte. Nach dem Absturz der Frau hatte deren Begleiter die Rega per Handy alarmiert.

Wegen der dicht stehenden Bäume war die Unfallstelle aus der Luft nicht einsehbar. Deshalb verband die Rega-Einsatzzentrale den Alarmierenden per Konferenzschaltung mit dem Piloten des Helikopters, um diesen punktgenau einweisen zu können.

Zusammen mit einem Höhenretter der Berufsfeuerwehr gelang es der Rega-Crew aus Basel, die verletzte Sportlerin mit der Rettungswinde auszufliegen. (sda)

