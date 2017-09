Unfall auf A1: Töfffahrer kollidiert mit Lastwagen, stürzt und wird danach überfahren

Macht Luganos Philippe Furrer Biel zum echten Spitzenteam?

«Kaisertransfers» verändern das Layout der Liga. Der Wechsel von Philippe Furrer von Lugano zu Biel wäre ein solcher «Kaisertransfer». Er ist möglich.

Biel war 1983 zum letzten Mal Meister. In einem anderen Jahrhundert. In einer anderen Zeit. Unter anderen Verhältnissen. Erst nach 13-jähriger Verbannung in die Zweitklassigkeit ist der EHC Biel 2008 unter einem charismatischen Sportchef (Kevin Schläpfer) und einem grantigen Trainer (Heinz Ehlers) in die NLA zurückgekehrt.

Die Bieler behaupten sich seit dem Wiederaufstieg in der höchsten Liga und haben schon mehrmals «geplayofft». Ab und zu – so wie gerade in diesen Tagen – rücken sie im …