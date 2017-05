bild:screenshot/tele züri

Eine Liebe à la Macron: Schweizer Paar (sie 76, er 52) spricht über Altersunterschied

Ältere Frau liebt jüngeren Mann. Gesellschaftlich gilt diese Kombination als ungewöhnlich. Seit Frankreichs neuer Präsident dies aber vorlebt, hatten Lisa Schmid und Matthias Flückiger schon einige öffentliche Auftritte. Sie sind quasi die Macrons der Schweiz und sprechen im «TalkTäglich» über Liebe, Sex und Tod.

Passiert ist es an einem Silvester. «Er hat das Velo in meinem Atelier stehen gelassen und von diesem Moment an war er bei mir zuhause», erzählt Lisa Schmid. Sie war damals 50 Jahre alt, Matthias Flückiger 26.

Die beiden haben einen Altersunterschied von 24 Jahren – genau wie der neue französische Präsident Emmanuel Macron, 39, und seine Frau Brigitte Trogneux, 63.

Seit Macron durch die Präsidentschaftswahlen vermehrt in die Öffentlichkeit trat, ist sie Thema, diese ungewöhnliche Kombination: ältere Frau liebt jüngeren Mann. Und so gerieten auch Lisa Schmid und Matthias Flückiger etwas ins Rampenlicht.

Die beiden gehen seit 26 Jahren gemeinsam durchs Leben, heute sind sie 76 und 52 Jahre alt. In der Sendung «TalkTäglich» auf Tele Züri sprechen sie über ihre Partnerschaft mit grossem Altersunterschied. Machen aber von Anfang an klar: Für sie ist und war das nie ein Problem.

Der schweigende Vater

Für das Umfeld war das nicht ganz so. Zumindest am Anfang. «Es hat es nie jemand geäussert, aber es war erst einmal ganz klar, dass ich einen Ödipuskomplex habe und Lisa eine Nymphomanin ist», sagt Matthias Flückiger.

Auch der Vater habe sich schwer getan. Als die beiden kurz vor jener Silvesternacht bei den Eltern zu Besuch waren, meinte er: «Weisst du, Lisa, wenn ich jetzt alleine wäre, wärst du genau die Richtige.» Als die Beziehung dann offiziell wurde, habe er längere Zeit nicht mehr mit seinem Sohn reden wollen.

Beschäftigt haben Matthias Flückiger diese Gedanken und Vorurteile damals schon. «Aber dann war es so. Nicht zuletzt, weil Lisa so gut damit umgegangen ist.» Sie habe ihn etwa sofort bei allen Parteien im Haus als neuen Partner vorgestellt.

«Es ist einfach so»

Lisa Schmid war und ist offenbar recht unbekümmert. Sie hat einen Sohn, der vier Jahre jünger ist als Matthias Flückiger. «Das ist normal, es ist einfach so», sagt sie. «Es hat von Anfang an keine Probleme gegeben.»

In ihrem beruflichen und künstlerischen Umfeld habe es schon «ältere Herren» gegeben, die gedacht hätten, sie hätten Anspruch auf seine Auserwählte, sagt Flückiger. «Die haben mich dann zum Teil einfach ignoriert.» Doch auch das habe sich dann im Laufe einiger Monate «eingespielt».

«Ich habe noch keinen alten Körper»

Als Moderator Hugo Bigi das Thema Sexualität anspricht, schildert Lisa Schmid, wie fit sie sich aufgrund ihrer Vergangenheit als Balletttänzerin auch heute noch fühlt. Sie bewege sich täglich, vor allem auf Spaziergängen mit dem Hund. «Ich habe einfach noch keinen alten Körper», sagt sie.

Das ist jetzt. Aber was bringt die Zukunft? Wenn Matthias 66 und frisch pensioniert ist, ist Lisa 90. Das ist in 14 Jahren. Solche Rechnungen machen die beiden offenbar nicht. «Ich mache mir keine Gedanken», sagt Lisa Schmid. «Ändern können wir es nicht und wissen können wir es auch nicht.»

Irgendwie alles problemlos also? Zumindest nicht anders, als in jeder anderen langjährigen Beziehung auch. Matthias Flückiger beschreibt das so: «Wir hatten unsere Krisen – aber wir haben es nicht geschafft, uns zu verlassen.» (smo) (aargauerzeitung.ch)

