Was geschieht mit dem einstigen «Belfast der Schweiz»? Bald wird über Jurafrage abgestimmt

Abstimmung wird streng überwacht

Noch nie wurden in der Schweiz für eine Abstimmung so viele Vorkehrungen getroffen. So entsendet der Bund sogar sieben Abstimmungsbeobachter nach Moutier. Sie werden nicht nur in den Abstimmungslokalen präsent sein, sondern im Vorfeld beispielsweise auch die Verantwortlichen von Alters- und Pflegeheimen für den Umgang mit Abstimmungsunterlagen der Pensionäre sensibilisieren. Die Couverts der brieflichen Stimmabgabe gehen nicht, wie sonst üblich, an die Gemeinde, sondern an das Bundesamt für Justiz. Dort werden sie in versiegelten Urnen aufbewahrt und erst für die Auszählung nach Moutier eskortiert. Die Berner Behörden warfen zudem ein Auge auf die Stimmregister von Moutier, um allfälligen Abstimmungstourismus zu verhindern. Nur wer seit dem 18. März in Moutier wohnt, darf am 18. Juni auf kommunaler Ebene darüber abstimmen, ob das Städtchen zum Kanton Jura wechseln soll. Aktuell zählt Moutier insgesamt 4579 Stimmberechtigte – 2374 Frauen und 2205 Männer – inklusive derjenigen Personen, die bis zum Abstimmungstag das Stimmrechtsalter erreichen. Somit kann die Zahl der Stimmberechtigen nur noch sinken, sei es durch Wegzüge oder Todesfälle. Die Behörden halten das umfangreiche Massnahmenpaket für verhältnismässig, um Stimmenfang und Stimmbetrug vorzubeugen. (sda)