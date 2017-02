Gemäss 1. Trend «Kä Luscht» auf USR III +++ Ja zu Einbürgerungen +++ Ja zum NAF

Die Unternehmenssteuerreform III sorgte in den letzten Wochen für heisse Köpfe: Handelt es sich um pure Notwendigkeit oder «Milliarden-Bschiss» am Mittelstand? Die erste Trendrechnung sagt ein Nein voraus, gemäss ersten Resultaten werden die Befürworter eine krachende Niederlage einfahren. Für die erleichterte Einbürgerung sieht es besser aus. Basel-Stadt nimmt sie mit über 60 Prozent an. Sie kann nur am Ständemehr scheitern.



Ticker: Abstimmungen 12. Februar 2017

Neue und international anerkannte Steuererleichterungen für Firmen, erleichterte Einbürgerungen für Ausländerinnen und Ausländer dritter Generation und mehr Geld für die Strassen – darum gehts's am heutigen Abstimmungssonntag.

Knapp dürfte es für gleich zwei Vorlagen werden – äusserst knapp bei der Unternehmenssteuerreform III: Gegenüber der ersten SRG-Trendumfrage haben in der zweiten Welle die Gegner um 14 Prozent aufgeholt. Wie Auswertungen zeigen, ist vor allem der Mittelstand ins Nein-Lager abgewandert.

Sagten in der ersten Welle vom 22. Januar nur 34 Prozent jener Nein oder eher Nein, die zwischen 5000 und 7000 Franken Einkommen haben, waren es einen Monat später satte 53 Prozent. Auch die Umfrage des Medienkonzerns Tamedia prognostiziert eine Patt-Situation mit leichten Vorteilen für die Gegner: Demnach würden 47 Prozent der Befragten die Vorlage bestimmt oder eher ablehnen, 45 Prozent würden sie bestimmt oder eher annehmen.

Es bleibt also spannend.

So auch bei der erleichterten Einbürgerung von Ausländern der dritten Generation. Hier gehen die Umfragen von Tamedia und SRG von einem Ja des Stimmvolks aus, und dennoch könnte die Vorlage scheitern, denn sie benötigt das Ständemehr. Diese Hürde ist alles andere als einfach zu nehmen.

Die konservativen Kleinkantone sind dabei nicht das grösste Problem. Das Institut GFS Bern, das die SRG-Trendumfrage durchführt, hat sechs «Swing States» ausgemacht, die über das Schicksal der erleichterten Einbürgerung entscheiden dürften: Wallis, Graubünden, Luzern, Zug, Solothurn und Basel-Landschaft. Nur einer dieser Kantone darf Nein stimmen, damit es reicht.

Bloss eine der drei Vorlagen, über die heute abgestimmt wird, ist einigermassen unumstritten: Der Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF). Er wird von den rotgrünen Parteien und Umweltorganisationen bekämpft, dennoch wäre alles andere als ein Ja eine grosse Überraschung. (rar)

