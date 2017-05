Nach Durchstart-Manöver? A380-Superjumbo in Zürich gestrandet

Panne bei der Golf-Airline: Ein Airbus A380 von Emirates musste am Sonntagnachmittag laut diversen Twitter-Meldungen in Zürich die Landung abbrechen und durchstarten. Nach dem so genannten «Go-Arround» habe das grösste Passagierflugzeug der Welt aber im zweiten Versuch aufsetzen können. Später wurde der Superjumbo abgeschleppt und auf den «Whisky»-Standplätzen parkiert, auf denen normalerweise VIP-Jets stehen.

Emirates musste den Rückflug nach Dubai aus «technischen Gründen» streichen, wie die Airline in einer Mitteilung auf der Webseite schreibt.

Auch am Montagmorgen stand der flügellahme Riesenvogel noch immer regungslos in der Morgensonne, wie Webcam-Aufnahmen zeigen. Emirates fliegt zweimal täglich von Zürich nach Dubai. Die für Montag vorgesehenen Flüge sind im Flugplan normals aufgeführt. (amü)

Offizieller Hinweis von Emirates Schweiz zu EK88 28.5.



Die Maschine machte bei der Landung in Zürich einen go around und steht nun auf W. pic.twitter.com/EyZPR5fWdy — Easyspotting ✈ (@Easyspotting) May 29, 2017

