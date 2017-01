Hitlergruss auf dem Waffenplatz: Armeeangehörige sind identifiziert

Die Militärjustiz hat nach eigenen Angaben die sechs Armeeangehörigen identifiziert, die mit Hitlergruss vor einem Hakenkreuz im Schnee posierten. Tobias Kühne, Sprecher der Militärjustiz, bestätigte einen Bericht auf dem Online-Portal der Zeitung «Der Bund».

Das Bild sei tatsächlich auf dem Waffenplatz in Wangen an der Aare BE aufgenommen worden, sagte Kühne am Montag auf Anfrage. Bei den sechs Personen handle es sich um Angehörige der Rettungs-RS. Nach den Erkenntnissen der Militärjustiz ist das Bild etwas mehr als eine Woche alt.

Der «SonntagsBlick» hatte die Aufnahme am Sonntag publiziert. Sie zeigt ein in den Schnee gestampftes Hakenkreuz und sechs Personen in Militäruniform, die den rechten Arm schräg nach oben strecken.

Noch ist offen, mit welchen Konsequenzen die Männer zu rechnen haben. Dazu seien weitere Abklärungen nötig, erklärte Kühne. Die Militärjustiz ermittle insbesondere, ob die Straftatbestände der Rassendiskriminierung und Nichtbefolgen von Dienstvorschriften erfüllt seien. (sda)

50 «Badass»-Bilder von militärischen Sondereinheiten aus aller Welt

Unsere liebe Armee Referendum «Nein zur Halbierung der Armee!» ist gescheitert Wie werde ich untauglich? Wir sammeln die besten Militär-Ausreden Norwegen macht's vor: Bundesrat soll Dienstpflicht für Frauen prüfen Frauen antreten! Warum wir endlich auch von der Dienstpflicht profitieren wollen Danke, liebe User! Ihr seid einfach grossartig: Eure Top-13 der Militär-Ausreden Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Deine Katze würde catson 5 Sterne geben – wenn sie Daumen hätte.