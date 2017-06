Kauft die Armee jetzt Kampfbomber? Darüber zankt sich heute der Nationalrat

Fünfjährige in St. Gallen von Armeehund gebissen

Am CSIO-Springreitturnier in St. Gallen ist am Donnerstagabend ein fünfjähriges Mädchen von einem Armeehund gebissen worden. Mit einer Wunde am Arm musste das Kind ins Spital gebracht werden.*

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf dem CSIO-Gelände, wie die Online-Ausgabe der Zeitung «St. Galler Tagblatt» am Freitag unter Berufung auf einen Augenzeugen berichtete. Armeesprecher Daniel Reist bestätigte der Nachrichtenagentur sda auf Anfrage einen Vorfall, wollte aber keine Details …