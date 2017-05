Bild: KEYSTONE

Verkehrschaos total – mit dem Zug von Bern nach Zürich dauert es momentan 2.5 Stunden

Nicht nur wer mit British Airways unterwegs ist, braucht heute Geduld. Auch wer mit dem Auto aus dem langen Auffahrtswochenende in Italien oder dem Tessin auf dem Rückweg nach Norden ist, muss sich auf Wartezeiten gefasst machen. Ebenso wer per Zug von oder nach Bern reisen will.

Sperrung in Bern-Wankdorf

Die SBB haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Bahnverkehr ist am späteren Sonntagmorgen auf den Hauptachsen im Raum Bern vorübergehend vollständig unterbrochen. Grund ist ein Personenunfall im Bereich des Bahnhofs Bern-Wankdorf, wie die SBB auf Anfrage bekannt gab.

Zum Vorfall kam es um 10.30 Uhr. Die Fernverkehrszüge Basel - Bern fielen in der Folge zwischen Olten und Bern aus, jene von Luzern nach Bern zwischen Zofingen und Bern. Auf der Ost-West-Achse namentlich zwischen Zürich und Bern fallen die Züge zwischen Olten und Bern respektive Zollikofen und Bern aus. Wie watson-Reporter Lukas Blatter vor Ort berichtet, dauert die Zugfahrt von Bern nach Zürich momentan 2.5 Stunden – erst 1 Stunde 30 Minuten mit dem Regionalzug nach Luzern und von dort nochmals eine Stunde nach Zürich.

Diese Züge fallen aus - Störung dauert voraussichtlich bis 13.30 Uhr

Die SBB empfiehlt Reisenden von Bern nach Basel, Zürich und St. Gallen via Regioexpress Bern - Langnau - Luzern zu reisen. Reisende von Genf-Flughafen und Lausanne nach Zofingen, Sursee, Luzern und Basel sollten via Biel - Olten verkehren.

Vor dem Gotthard eine Stunde Wartezeit

Auch Autofahrer brauchen heute Geduld. Gemäss dem TCS betrug die Wartezeit bereits vor dem Mittag eine Stunde. Die Autobahneinfahrt Airolo wurde wegen Verkehrsüberlastung gesperrt. Mit längeren Fahrzeiten müssen die Autofahrer auf der A2 auch weiter nördlich rechnen. In der Region Basel herrscht zwischen der Verzweigungen Hagnau und Basel Breite stockender Verkehr. (cbe/sda)

#A2 - Chiasso -> Gotthard - Zwischen Biasca und Raststätte Stalvedro 7 km Stau, Überlastung, über eine Stunde Wartezeit — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) May 28, 2017

Von Osterstau keine Spur: Als es am Gotthard noch gemütlich zu und her ging

