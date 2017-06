Bild: BBC

Ex-«Top Gear»-Star Richard Hammond bei Autorennen im Kanton St. Gallen verunfallt

Beim Bergrennen in Hemberg St. hat sich ein Unfall zugetragen. Gemäss Informationen von «FM1» soll es sich beim Verunfallten um den britischen TV-Star Richard Hammond handeln, der aus den Sendungen «Top Gear» und «The Grand Tour» bekannt ist.

Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt gegenüber watson, dass beim Rennen eine Person verletzt wurde. Wie Sprecher Gian Andrea Rezzoli sagt, wurde der Verunfallte mit unbestimmten Verletzungen mit der Rega ins Spital geflogen. Die verunfallte Person mit sei jederzeit ansprechbar gewesen.

Das Bergrennen in Hemberg findet auf einer abgesperrten Strecke statt. Die Kantonspolizei St. Gallen hat aus versicherungstechnischen Gründen an der Unfallstelle eine Spurensicherung an der Unfallstelle durchgeführt.

Die Verantwortlichen des Bergrennens Hemberg haben auf eine Anfrage von watson bisher noch nicht reagiert.

Update folgt...

Die schlechtesten Autos im Jahre 2015/2016 (nach Jeremy Clarkson)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo