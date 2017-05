bild: 3+, bearbeitung watson

Weiche Kerne, verbotene Flirts und Pornobalken: Die Bätschi hat keine Energie mehr

Ihr wisst es bereits. Über Nietzsche wurde wieder nicht geredet. Dafür lassen wir ihn jetzt sprechen. Aus Trotz.

«Nicht die Erkenntnis gehört zum Wesen der Dinge, sondern der Irrtum.»

Wir stellen uns eine Welt vor, die etwas Bleibendes, etwas Konstantes uns Substantielles hat. Das sei Stumpfsinn, sagt Nietzsche, weil die Welt im ständigen Werden und Vergehen begriffen ist. Da wir dieses «völlig Fliessende» aber nicht fassen können, konstruieren wir uns eine Wirklichkeit, die in Wahrheit ein Irrtum ist.

Davides Welt ist ein ganz besonders grosser Irrtum. Sein Tagebuch beweist es:

Erstens kann Tobi dem Davide sehr wohl das Wasser halten.

Und zweitens ging Davides Strategie nicht auf ...

Leider hat Davide weder hinter seiner Schale noch sonst wo einen Kern. Es ist schon erstaunlich, wie alle Kandidaten ständig ihre weichen Kerne loben – Thailand muss sich seit der Ankunft dieser zarten Schweizer Seelen zu einer astreinen Inneren-Kern-Plantage gewandelt haben.

Doch man sieht diese nirgendwo. Weil die Jungs von der Bätschi in der Metabene wohnen. Sie reden über mega gute Gespräche, randvoll mit Innerlichkeit, die sie niemals führen.

Davide hat sich dann zu allem Übel auch noch zu den beiden Boxenludern verirrt – und da kam seine wahre Kernkompetenz zum Vorschein.

«Let's go to my hotel room», hat Davide zu den Frauen gesagt und die Gokart-Anlage mit den beiden verlassen. Das führte die Bätschi dann auch endlich zur Einsicht, dass Davide «än einzigi Enttüschig» ist.

Während die einen in ihrer Flirt-Resistenz getestet werden, stellt Janosch – der letzte Bachelor – die restlichen Jungs vor eine harte sportliche Challenge mit Börpis (Burpee) und Grauntuowehäds (Ground to Overhead). Wer aufgab, musste ein fieses kleines Glöcklein läuten, damit die Schande der Niederlage ein noch nicht gekanntes Ausmass annahm.

Anthony empfand puren Hass für das Glöcklein.

Ein sphinxartiger Satz. Rätselhaft. Unergründlich. Wie Anthony selbst. Eli ist sich allerdings nach dem heissen Geknutsche mit ihm inzwischen sicher: «Hinder dir steckt meh als än Player.»

Was es auch immer ist, was hinter Anthony stecken mag, etwas wissen wir mit Sicherheit über ihn:

Er will Eli ablecken. gif: watson

Ständig will er das tun. Weil Eli so intelligent ist. gif: watson

Inzwischen ist dem Josue übrigens ein Pornobälklein gewuchert.

Warum?

Weil jeder ernsthafte Sexgott sowas braucht.

Umfrage An was erinnert dich Josues Schnauzer? An einen Flaum, der keinerlei Existenzrecht geniesst.

Daran, dass niemand einen krasseren Schnauz als Nietzsche hat.

Erst dieses viel zu enge Hemd und jetzt auch noch diese Operlippen-Grässlichkeit. Es ist einfach zu viel. Ich kann die Frage nicht beantworten.

Hallo?! Warum wird hier Josues Blick auf Nunzio nicht thematisiert? Ist er überhaupt wegen der Bätschi da?!?

Nunzios Schnauz ist nicht ganz so pornös, dafür hat er etwas anderes: zwei Kinder. Und die Bätschi ist von diesem Geständnis im Bademantel hingerissen. Sie schätzt Ehrlichkeit. Ganz egal, wie banal sie ist.

Wir kommen nun zum erfreulichsten Teil dieser Sendung.

gif: watson

Trotz aller sprachlichen Verirrungen der Kandidaten hat sich die Poesie in ihre Münder verirrt. Vielleicht haben sie während der Drehpausen einen Rhetorik-Workshop bekommen. Repetitio, wohin das Ohr reicht!

Davide spricht plötzlich vor «versammelter Versammlung», während Anthony Elis Wünsche in folgende Worte kleidet:

«Sie will eine, wo Fleisch hät.

Sie will eine, wo Fleisch git.»



Olivier wiederum umschreibt die Gokart-Siegerehrung Davides so:

«E chlises Pokäli fürne chline Maa.

Mit ächli Champagner fürne chline Maa.»

gif: watson

Leider hat Eli diese wunderbar treffende Aussage des Energietherapeuten nicht gehört. Und den lustigen Olivier einfach rausgeschmissen.

gif: watson

Und Anthony sollte mit seinem Fleisch-Gedicht recht behalten. Auch der vegane Lukas bekam keine Rose mehr.

Und zum krönenden Abschluss: Janoschs Einsatz im wunderbaren Video von Angelina Video: Angelina Graf

