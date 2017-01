Quelle: Googlemaps

Krass: In nur einer Stunde sind 19 Autos in Reinach BL bei Rot über eine Kreuzung gefahren

Kaum zu glauben aber wahr: Bei einer Verkehrskontrolle in Reinach BL mit Schwerpunkt Missachten der Lichtsignalanlage registrierte der Polizei Basel-Landschaft innerhalb einer Stunde 19 Autofahrer, die das Rotlicht missachteten. Sie erhalten eine Ordungsbusse von 250 Franken.

Die Polizei hat nach Erklärungen für die krass hohe Zahl von Rotlichtsündern in so kurzer Zeit gesucht, aber kein gefunden, wie Roland Walter, Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft auf Anfrage von watson sagte. Zwar sei die Verzweigung Bruggstrasse/A18 stark frequentiert, doch reiche dies als Erklärung nicht aus.

Die Verkehrskontrolle wurde am Donnerstagmorgen in der Zeit von 07.00 Uhr bis 08.00 Uhr durchgeführt. Die Polizei Basel-Landschaft wird auch weiterhin entsprechende Kontrollen im ganzen Kantonsgebiet durchführen und ruft in Erinnerung, dass das Missachten von Lichtsignalanlagen zu einem erhöhten Unfallrisiko führt. (whr)

