Dure bi rot: 588 Rotlicht-Sünder in Basel in 2,5 Stunden – 147'000 Franken Bussgelder

Unglaublich aber wahr: 588 Missachtungen eines Rotlichts hat die Polizei bei einer Kontrolle auf der Autobahn A2 bei Basel registriert. Den fehlbaren Autolenkern droht eine Busse von 250 Franken. Die Staatskasse freuts, das gibt Einahmen von insgesamt 147'000 Franken.

Kontrolliert hatte die Polizei am Dienstag ab 16 Uhr während knapp zweieinhalb Stunden in der Breiteüberdeckung in Fahrtrichtung Deutschland, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die linke Fahrspur wird dort in Zeiten mit viel Verkehr durch eine Sperrung mittels Lichtsignalen frühzeitig abgebaut, um Unfällen vorzubeugen.

In der Breiteüberdeckung wird die linke Fahrspur in verkehrsdichten Zeiten durch eine Sperrung frühzeitig abgebaut mit dem Ziel, den Spurwechsel vorzuziehen und Unfällen vorzubeugen. Beim Fahrspurende war es in den vergangenen Monaten während der Stosszeiten wiederholt durch unvorsichtige Spurwechsel zu Auffahrunfällen gekommen. (whr)

