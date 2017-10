PETA fragt: «Warum muss man Speck essen?» – WOW, geht dieser Schuss nach hinten los …

Kürzlich, in der Twittersphäre:

Wow, liebe People for the Ethical Treatment of Animals: Viel Glück damit!

Und in der Tat: Fast 18'000 Kommentare (aber nur um die 1400 Herzchen und einiges weniger Retweets), davon die meisten so was von eindeutig aus der Pro-Speck-Liga. Etwa: ...

... oder ...

... und ...

... und natürlich ...

... und, hey, ...

... und haha ...

... aber letztendlich:

Ich will nicht behaupten, dass die Zehntausende Repliken, die den PETA-Tweet trollen, besonders erwachsen oder nüchtern …