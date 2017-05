Grenzwächter schnappen in Basel Schmuggler mit 156 Kilo Fleisch

Einmal Realitätsflucht, bitte! – Diese «Menschen» triffst du an der Fantasy Basel an

In Basel treffen sich dieses Wochenende an die 50'000 Menschen um gemeinsam ihrer Leidenschaft zu frönen: dem Abtauchen in eine andere Welt.

Die Hallen des Basler Messezentrums verwandeln sich dieses Wochenende in ein Paralleluniversum. Zum drittel Mal findet dort die Fantasy Basel statt. Sie ist die grösste Comic-, Game- und Film-Tagung der Schweiz, bei der an die 50'000 Fantasie-Enthusiasten erwartet werden. Was für manche ein witziger Wochenendausflug ist, stellt für andere ein Stückchen der Welt dar, in der sie gerne leben möchten.

Wer diese Menschen sind, was sie fasziniert und welcher Traumwelt sie gerne angehören würden, …