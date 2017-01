Zugsausfälle: Bahnhöfe Basel und Luzern sind wieder ok

Der Basler Bahnhof SBB war am Donnerstagmorgen nur beschränkt befahrbar. Züge fuhren verspätet ab oder fielen ganz aus. Bis am Mittag konnte die Störung behoben werden. Der Bahnhof Luzern war während neun Stunden nur beschränkt befahrbar.

Bahnreisende mussten am Donnerstagmorgen Geduld haben. Eine technische Störung an der Bahnanlage zwischen Basel und Olten sorgte für Verspätungen und zahlreiche Ausfälle. Bis am Mittag könnte die Störung behoben werden.

Die Züge zwischen Basel und Bern, Basel und Olten fielen aus, sowie jene zwischen Basel und Aarau.

Geleiseschaden beim Bahnhof Luzern

Eine beschädigte Weiche hat am Donnerstag den Zugverkehr rund um den Bahnhof Luzern während über neun Stunden durcheinander gebracht. Kurz vor 17 Uhr konnte die SBB die Störung beheben.

Laut SBB-Sprecher Oli Dischoe war am Morgen bei einer wichtigen Weiche eine Unregelmässigkeit festgestellt worden. Somit war die Kapazität für die ein- und ausfahrenden Züge eingeschränkt. Ein defektes Teil an einer Weiche musste ersetzt werden. Diese Arbeit benötigte ihre Zeit, sagte Dischoe.

Der Bahnverkehr war ab 7.45 Uhr gestört. Betroffen war hauptsächlich der S-Bahn-Betrieb. Die Züge mussten teils in Vorbahnhöfen wenden. Aber auch der Voralpenexpress zwischen Luzern und St. Gallen fiel zwischen Luzern und Luzern Verkehrshaus aus. Reisende mussten für diese Strecke den Bus benutzen.

(whr/aargauerzeitung.ch)

