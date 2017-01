Zugsausfälle: Bahnhof Basel ist wieder ok, Luzern bleibt nur beschränkt befahrbar

Der Basler Bahnhof SBB war am Donnerstagmorgen nur beschränkt befahrbar. Züge fuhren verspätet ab oder fielen ganz aus. Bis am Mittag konnte die Störung behoben werden. Der Bahnhof Luzern ist weiterhin wegen eines Gleisschadens nur beschränkt befahrbar.

Bahnreisende mussten am Donnerstagmorgen Geduld haben. Eine technische Störung an der Bahnanlage zwischen Basel und Olten sorgte für Verspätungen und zahlreiche Ausfälle. Bis am Mittag könnte die Störung behoben werden.

Die Züge zwischen Basel und Bern, Basel und Olten fielen aus, sowie jene zwischen Basel und Aarau.

Auf der Strecke zwischen Basel und Zürich verkehrten zwar Züge, jedoch wurden sie umgeleitet.

Der Luzerner Bahnhof war auch am Mittag nur beschränkt befahrbar. Grund ist ein Gleisschaden.

(whr/aargauerzeitung.ch)

