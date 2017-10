Bild: EPA

Punk attackiert Punk – Andreas Thiel an SVP-Anlass in Münsingen angegriffen 🍳

Bei einem geselligen Anlass der SVP Münsingen ist der Satiriker Andreas Thiel von einem Besucher mit Eiern beworfen worden. Sachdienlicher Hinweis von SVP-Grossrat Thomas Fuchs: Der Mann sei «links-alternativ gekleidet aber sonst voll zurechnungsfähig» gewesen.

Der Satiriker Andreas Thiel ist sich Anfeindungen von Links gewohnt. Dass er Ende September bei einem Auftritt an einem Anlass der SVP Münsingen von einem parteifremden Besucher mit Eiern beworfen wurde, findet er nun schon etwas krass. Ende Jahr gibt er seine Bühnenkarriere auf.

Der Delinquent unterbrach Thiels Programm «Humor» an der Stelle, an welcher der Satiriker die Verbindung von Humor und Rassismus thematisierte. «Das war die Initialzündung», schreibt die «Berner Zeitung» (BZ). «Er beschimpfte mich laut und gehässig und spuckte mich am Schluss noch an», berichtet Andreas Thiel. Danach verschwand der Mann unerkannt.

Thiel baute die Störung in sein Programm ein: Der Angreifer sei vermutlich ein lokaler Viehzüchter, der etwas gegen Thiels Plädoyer für den Veganismus habe. In Wirklichkeit hält der Humorist den Vorfall aber für eine Spätfolge seines Auftritts in der Talk-Show «Schawinski», in welcher ihn der gleichnamige Moderator als «üblen Rassisten» beschimpfte.

Seitdem nähmen Angriffe von Links zu. Er werde immer wieder auf der Strasse angepöbelt, angerempelt und auch schon angespuckt. «In Bern kann ich deswegen gar nicht mehr in den Ausgang.» Mittlerweile habe er genug und werde seine Bühnenkarriere Ende Jahr an den Nagel hängen.

In Pedro Lenz' Keller steppt der Bär und Nico steppt mit 3m 25s In Pedro Lenz' Keller steppt der Bär und Nico steppt mit Video: watson/Nico Franzoni, Lya Saxer

(aargauerzeitung.ch)

