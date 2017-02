Besetztes Haus in Bern geräumt – Polizeieinsatz noch nicht beendet

Die Polizei hat am Mittwochmittag alle Besetzer aus dem Gebäude an der Berner Effingerstrasse abgeführt. Der Polizeieinsatz ist aber noch nicht beendet.

Eine Handvoll Demonstranten protestierte auch am Nachmittag gegen die Räumung. Die Polizei war mit einem Wasserwerfer vor Ort, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur sda vor Ort feststellte.

Am Mittwochmorgen war die Polizei mit einem grösseren Aufgebot zur Räumung der Liegenschaft an der Effingerstrasse 29 angerückt. Die Besetzer wollten die Liegenschaft nicht kampflos räumen und empfingen die heranrückenden Ordnungshüter am Morgen mit Feuerwerkskörpern, Farbe und Mobiliar, das sie aus den Fenstern warfen. Die Polizei setzte Gummischrot ein.

Bild: KEYSTONE

Gegen Mittag beruhigte sich die Lage allmählich. Die Besetzer wurden zur Einvernahme in Polizeiräumlichkeiten gebracht, wie Christoph Gnägi, Sprecher der Berner Kantonspolizei auf Anfrage sagte.

Zahlreiche Schaulustige verfolgen das Geschehen am Rand der Absperrungen, darunter auch gut ein Dutzend Leute, die für die Besetzer demonstrieren.

Bild: KEYSTONE

Liegenschaft gehört Bund

Das Gebäude gehört der Eidgenossenschaft, wie das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) am Mittwoch auf Anfrage verschiedene Medienberichte bestätigte. Es steht seit Sommerbeginn 2016 leer. Zuvor waren die Wohnungen an Privatpersonen vermietet.

Der Bund habe unmittelbar nach Beginn der illegalen Besetzung das Gespräch mit den Hausbesetzern gesucht, um innert nützlicher Frist wieder über die Liegenschaft verfügen zu können. Die Hausbesetzer hätten diesbezüglich keine Lösung in Aussicht gestellt und die gesetzeswidrige Besetzung fortgeführt, heisst es beim BBL. (whr/sda)

