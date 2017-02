Berner Hausbesetzer greifen Polizei mit Stangen, Steinen und Petarden an

In der Berner Innenstadt hat die Polizei am Mittwoch mit einem Grosseinsatz ein besetztes Haus geräumt. Dutzende von Polizisten standen im Einsatz. Während Stunden war der Verkehr in einem Teil des Stadtzentrums beeinträchtigt.

Während der rund siebenstündigen Aktion nahm die Polizei 19 Hausbesetzer für eine Personenkontrolle vorübergehend fest, wie sie bekanntgab. Eine der angehaltenen Personen erlitt eine Handverletzung, und fünf Polizisten mussten sich ärztlich untersuchen lassen. In zwei Fällen besteht Verdacht auf ein Hörtrauma.

Direkt nach dem Eindringen ins Gebäude wurden die Polizisten mit Feuerwerkskörpern angegriffen, wie die Polizei in der Mitteilung schreibt. Zudem warfen die Besetzer Farbe und andere Gegenstände auf die Beamten und schossen durch die Fenster Feuerwerk ins Freie, wie ein sda-Reporter vor Ort beobachtete.

Die Polizei antwortete mit Gummischrot, der von der Strasse aus auf die Fenster der besetzten Liegenschaft abgeschossen wurde. Es kam deshalb mehrmals zu einem heftigem Knall. Angesichts dieser Szenen sperrte die Polizei die Effingerstrasse, an der das Gebäude liegt, auf einer Strecke von rund hundert Metern ab.

Ausschreitungen am Abend

Aufgrund der Räumung wurde auf Facebook am Mittwochabend spontan zu einer «Demo gegen die Räumung der #Effy29» aufgerufen. Teilgenommen haben dutzende Personen. Die Kantonspolizei war mit einem Grossaufgebot präsent und liess den Umzug vorerst laufen. Gemäss Berner Zeitung wurden die Polizisten dabei gezielt mit Pflastersteinen, Petarden, Eisenstangen und Tischen attackiert.

Der Umzug führte von der Schützenmatte in das Berner Länggasse-Quartier. Dort wurden unter anderem Fensterscheiben zertrümmert und Container auf die Strasse gekippt; nach Angaben der Polizei kam es zu massiven Sachschäden. Die Berner Zeitung schreibt, es sei eine Bushaltestelle zertrümmert und ein gestohlener Reifen sei gegen eine UBS-Filiale in der Länggasse geschmettert worden.

Die Kantonspolizei stoppte den Umzug auf Höhe Hallerstrasse und setzte dabei Gummischrot ein.

Später am Mittwochabend äusserten sich die Demonstranten auf Facebook: «Wir nahmen uns heute die Strasse, weil ihr unsere Freund*innen nehmt, weil ihr unsere Häuser nehmt und weil ihr wollt, dass wir nach eurer stinkenden Logik funktionieren».

Die Polizei will am Donnerstagmorgen weiter informieren.

(cma/sda)

