Berner Hausbesetzer schnappen sich Häuschen in Park – und wollen dort vegan Bräteln

Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime

Die Behörden müssen die öffentliche Sicherheit wahren. Wer sie bedroht, gehört gestoppt – wie etwa die Salafisten von «Lies!». Aber wir müssen aufhören, die Muslime in der Schweiz nur durch die Sicherheitsbrille zu betrachten. Sonst züchten wir genau den politischen Islam heran, den unsere Politik angeblich bekämpft.

Der Kanton Zürich will, dass die Koranverteiler der Aktion «Lies!» aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Sicherheitsdirektor Mario Fehr empfahl den Zürcher Gemeinden heute an einer Pressekonferenz, keine Standaktionen der Salafisten mehr zu bewilligen. Dafür sprechen gute Gründe: Ein wesentlicher Anteil derjenigen Schweizer, die in den Dschihad in Syrien und Irak ziehen wollten oder das getan haben, haben einen Bezug zu «Lies!».

Die Opfer der Anschläge von Paris, Brüssel, Nizza, Berlin und …