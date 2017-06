Bild: KEYSTONE

Cyberkriminelle stahlen über 57'000 Franken von Thuner Tourismusverein

Der Tourismusverein des Berner Oberländer Städtchens Thun ist Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Täter stahlen von den Konten von Thun-Thunersee Tourismus (TTST) über 57'000 Franken.

Der Angriff fand bereits am 9. Januar statt, wie TTST-Präsident und Thuner Gemeinderat Roman Gimmel am Freitag auf Anfrage zu einem Bericht des «Thuner Tagblatt» erklärte. Der Angriff geschah laut Gimmel just zu einem Zeitpunkt, als die neue Geschäftsleitung noch keinen Zugriff auf die Bankverbindungen hatte.

Dass Gelder verschwunden waren, wurde wenige Tage später im Rahmen der Geschäftsübergabe entdeckt. «Für eine sofortige Unterbindung des Geldflusses via Hausbank war es da allerdings bereits zu spät», sagte Gimmel laut «Thuner Tagblatt» an der TTST-Mitgliederversammlung.

Die Verantwortlichen hätten unmittelbar nach Entdecken des Diebstahls Strafanzeige eingereicht. Zum laufenden Ermittlungsverfahren gab Gimmel keine weiteren Auskünfte. Offen bleibt deshalb die Frage, ob ein Insider für die Tat verantwortlich sein könnte. (sda)

51 schräge Flurnamen, die wir auf Schweizer Landkarten gefunden haben

Alle Welt behauptet, die Schweiz sei für Touristen eine Traumdestination. Von wegen! 27 Fotos, die beweisen, dass Winti die hässlichste Stadt der Schweiz ist 30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Bern ist 21 Gründe, NICHT in die Schweiz zu reisen ;-) 25 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Luzern eigentlich ist 30 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Zürich ist 24 Fotos, die beweisen, wie überwertet das Appenzellerland ist 😉 27 Fotos, die beweisen, wie überbewertet Basel ist 😉 Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo