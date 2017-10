Wolkenring über dem Berner Oberland: Wenn die Luftwaffe in den Himmel zeichnet

Starkoch Gordon Ramsay ist stinkhässig. Der Grund? Zu viel Kokain und Jamie Oliver

Damit ihr immer schön auf dem Laufenden bleibt, was die berühmten Menschen so alles treiben, kriegt ihr hier den neusten Klatsch aus dem Leben der sogenannten Promis.

Okay, in Zürich, wo man keinen Kühlschrank aufmachen kann, ohne auf ein kleines Häufchen sorgsam gekühlten Schnees zu stossen, und wo das Abwasser derart angereichert ist, dass man damit reich werden könnte, denken wir uns: So fucking what?

Aber Gordon Ramsay, britischer Starkoch und Unternehmen, macht grad einen riesigen Zirkus ums Kokain. Wieso? Weil er a) Werbung für seine neue Sendung «Gordon Ramsay on Cocaine» macht, b) wirklich traumatisiert ist und c) am Ende ja nicht ganz unrecht hat.

Davon …