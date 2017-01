Bild: KEYSTONE

SBB schaffen Rotlicht für Passagiere am Berner Bahnhof wieder ab

Im Spätherbst 2016 testete die SBB, ob die Kunden mittels eines Ampelsystems beim Treppenabgang der Gleise 3/4 schneller in die Unterführung gelangen: Bei einer Zugeinfahrt signalisierte eine rote Ampel in der Unterführung, dass die Treppe in Richtung Perron vorübergehend nicht benutzt werden sollte.

Das Ampelsystem bei den Perronaufgängen Gleise 3/4 hatte nahezu keinen positiven Einfluss auf die Personenflüsse, schreiben die SBB in einer Medienmitteilung vom Mittwoch. Zudem sei die Ampel von den Kunden teilweise als bevormundend aufgenommen worden. Das Ampelsystem werde deshalb wieder abgeschafft.

Bild: SBB

Die Richtungstrennung mit Markierungen wird dagegen beibehalten. Sie sei bei den Kunden gut angekommen, schreiben die SBB.

(whr)

Das könnte dich auch interessieren: Gelähmte Stabhochspringerin Kira Grünberg: «Im Traum kann ich gehen» Erleichterte Einbürgerung: Wer weniger als 8 Punkte schafft, darf nicht abstimmen gehen 😱Aaaaah, ein Dinosaurier im Krokodilkostüm Januarloch: 8 Geld-Tipps, damit du darin nicht stecken bleibst

Bald trägt das SBB-Personal freche rote Kragen, aber was war davor? Die Uniformgeschichte in Bildern