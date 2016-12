Ursache von Brand auf Flugplatz Biel-Kappelen BE bleibt unklar

Weshalb im Juli auf dem Flugplatz Biel-Kappelen BE ein Brand ausgebrochen ist, bleibt ein Rätsel. Der Vollbrand eines Hangars hatte Schäden in der Höhe von rund drei Millionen Franken verursacht.

Aufgrund der starken Zerstörung konnte die Brandursache nicht restlos geklärt werden, teilten die Regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und die Kantonspolizei am Dienstag mit. Die Spezialisten fanden keine Hinweise auf eine technische Ursache.

Die Polizei hat ihre Ermittlungen abgeschlossen, es würden aber weitere Abklärungen getätigt , heisst es in der Mitteilung weiter. Das Feuer hatte am Hangar und an den darin abgestellten Flugzeugen einen grossen Sachschaden angerichtet. Verletzt wurde niemand.

Die Meldung, wonach auf dem Flugplatz Explosionen zu hören seien, ging am 3. Juli kurz vor 4 Uhr bei der Polizei ein. Als die Feuerwehr anrückte, stand der Flugzeughangar bereits in Vollbrand. Die rund 60 Feuerwehrleute konnten den Brand rasch löschen. Im Hangar befanden sich sieben Kleinflugzeuge. (sda)

