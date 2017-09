14-jähriges Mädchen aus Utzigen BE in Frankreich gefunden

Bild: KEYSTONE

Das 14-jährige Mädchen, das am Mittwochnachmittag in Utzigen BE als vermisst gemeldet worden war, ist wohlauf. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt, wurde das Mädchen durch die französische Polizei im Département du Doubs aufgefunden. Sie war alleine unterwegs. Zu den Hintergründen werden aus Rücksicht auf das Alter des Mädchens keine Angaben gemacht, schreibt die Polizei weiter.

Bei der Suche standen neben der Polizei auch auch zahlreiche Gebirgsspezialisten und Hundeführer, Angehörige vonArmee, Zivilschutz und Feuerwehr sowie Rettungsspezialisten des SAC im Einsatz. Ebenfalls wurden Suchflüge mit Helikoptern durchgeführt.

(wst)

