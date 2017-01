Methamphetamin mit Millionenwert – Berner Polizei zerschlägt Drogen-Ring

Die Berner Kantonspolizei hat nach eigenen Angaben einen umfangreichen Methamphetamin-Handel aufgedeckt. 1,4 Kilogramm Crystal Meth, mehr als 20'000 Thaipillen und Bargeld in der Höhe von 295'000 Franken wurden sichergestellt.

Die Drogen haben einen Verkaufswert von weit über einer Million Franken, wie die Berner Polizei am Montag mitteilte. Drei Schweizer und ein Vietnamese sind in Haft. Festgenommen wurden sie bereits 2015 in koordinierten Aktionen in Zusammenarbeit mit der Zürcher Polizei.

Nun berichteten die Berner Polizei und die kantonale Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben über den Fall. Ihre Ermittlungen ergaben, dass der Drogenhändlerring in mehreren Lieferungen Crystal Meth und Thaipillen aus Thailand eingeführt und in der Schweiz vertrieben hat.

Die vier Festgenommenen sind zwischen 33 und 40 Jahre alt. Sie werden sich wegen schwerer Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Geldwäscherei vor der Justiz verantworten müssen.

Crystal Meth ist der Strassenname für Methamphetamin. Die Billigdroge macht rasch süchtig. Auch die sogenannten Thaipillen enthalten Methamphetamin, ein Wirkstoff, der oft als Rauschmittel missbraucht wird. (sda)

