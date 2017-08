Nächster Anlauf nach 8 Jahren: SP-Nationalrat will den Schweizer «Rassistenberg» umbenennen

Ein Berg Namens «Hitlerhorn» wäre hierzulande wohl kaum vorstellbar. Anders ist das mit dem «Agassizhorn»: Obwohl der Rassentheoretiker Louis Agassiz mehr als umstritten ist, steht sein Name noch immer auf der Schweizer Landkarte. Nun soll er weichen.

Wer nach einem acht Jahre andauernden Kampf noch immer nichts erreicht hat, gibt sich allmählich geschlagen? Mitnichten! SP-Nationalrat Carlo Sommaruga nimmt im Streit um die Namensgebung des «Agassizhorns» noch einmal Anlauf: In den kommenden Tagen wird er eine Interpellation einreichen, in der er noch einmal fordert, dass der Berg in «Rentyhorn» umbenannt wird.

Der Grund: Bei dem bisherigen Namensgeber des Berges, Louis Agassiz (1807-1873), handelt es sich um einen Schweizer Natur- und …