Bild: shutterstock

Mach die Brücke! So holst du aus deinem Ferienbudget 2017 das Maximum raus

Feiertage gibt es jedes Jahr gleich viele, doch nicht alle fallen immer auf denselben Wochentag. Ist beispielsweise der Donnerstag oder der Dienstag ein Feiertag, bietet es sich an, einen Brückentag einzulegen und so ein verlängertes Wochenende zu kreieren. Liegen mehrere Feiertage dicht beieinander, kann man gleich einen längeren Urlaub planen, für den man nur wenige Tage des persönlichen Ferienbudgets opfern muss.

Doch wie so oft lautet die Devise: «De Schneller isch de Gschwinder!» Denn wahrscheinlich gibt es in deinem Betrieb ausser dir noch ein paar andere Leute, die ebenfalls gerne die Brücke machen würden. Damit du gleich zu Beginn des Jahres die besten Ferientage abstauben und somit dein Ferienpensum ideal ausschöpfen kannst, haben wir drei perfekte Kalender-Vorlagen gebastelt. Ausgegangen sind wir jeweils von einer Person, der 25 Ferientage zur Verfügung stehen.

Nummer 1: Angestellte in der Stadt Bern

Da jeder Kanton – oder im Zweifel sogar jede Gemeinde – eine andere Liste von Feiertagen hat, ist ein schweizweites Beispiel unmöglich. Wer weder in Bern, noch in Luzern oder Zürich lebt, kann unsere Grafiken als Inspiration für den eigenen Ferienplan nutzen.

Nummer 2: Angestellte in der Stadt Zürich

Apropos: Die hier dargestellten Beispiele liefern ohnehin nicht den einzigen Idealweg – je nach Präferenz (und nach optionaler Abhängigkeit von Schulferien) können die Ferientage natürlich auch anders sehr sinnvoll gelegt werden.

Reisen Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Was unsere drei Pläne jedoch auf jeden Fall schon mal gemein haben – und was durchaus angenehm ist: In allen drei Fällen werden aus 25 Ferientagen mindestens 6 Wochen Ferien (davon mindestens einmal zwei Wochen am Stück) plus das ein oder andere verlängerte Wochenende.

Nummer 3: Angestellte in der Stadt Luzern

Dass nicht alle Menschen gleich frei sind in ihrer Wahl der Ferienzeit, ist klar. Aber für jene, die zum Beispiel nicht an Schulferien gebunden sind, bietet es sich an, den ersten und letzten Ferientag in die Mitte der Woche zu legen, so hat man vor und nach den Ferien jeweils nur eine halbe Woche zu bewältigen – was vor allem den Wiedereinstieg deutlich einfacher macht.

In diesem Sinne: Frohes Planen!

Passend dazu: Hier kannst du was erleben! Das sind die spektakulärsten Hotels der Welt

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

naja, mir - 16.4.2016

Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz! Immer auf dem neusten Stand. Besticht mit sympathischem, intelligentem Witz!