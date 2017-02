Erleichterte Einbürgerung mit einer Stimme abgelehnt – wohl wegen einer dieser 10 Ausreden

Die Gemeinde Gächlingen im Kanton Schaffhausen hat die erleichterte Einbürgerung mit einer Stimme Unterschied abgelehnt.

Das sind die 10 faulsten meistgehörten Ausreden der Abstimmungsfaulen:

Genau. Und dann ist per Zufall noch irgendein tolles Konzert und dann noch eine tolle Party. Ach, und dann hast du noch irgendeinen One-Night-Stand aufgegabelt. Seien wir ehrlich. Du vergisst es sowieso. Mach es jetzt.

Staubsaugen tut auch niemand gerne. Und trotzdem muss man es tun. Sonst bereut man es nachher. So auch in der Politik: Wenn du nicht abstimmst, entscheiden andere über dich. Du rauchst gerne in Clubs und Bars …