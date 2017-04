bild: Wikimedia

Regierungsrat und Gulag-Opfer: Was aus Lenins Schweizer Genossen wurde

Während seines Exils in der Schweiz hatte der russische Revolutionsführer Lenin engen Kontakt mit zwei bedeutenden Sozialdemokraten. Robert Grimm und Fritz Platten absolvierten einen sehr unterschiedlichen Lebensweg.

Am Ostermontag des Jahres 1917 versammelt sich ein illustres Grüppchen im Café «Zähringerhof» in Zürich. Im Mittelpunkt steht ein klein gewachsener Mann, der bald eine grosse Rolle in der Weltgeschichte spielen sollte: Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin. Seit Beginn des Ersten Weltkriegs hatte der russische Revolutionär im Schweizer Exil gelebt, erst in Bern, dann in Zürich.

In der Schweiz erarbeitete Lenin die Grundlagen für die Revolution in seiner Heimat, weitgehend unbehelligt von den Behörden. Die politische Polizei realisierte nicht, mit wem sie es zu tun hatte. Im Westen war Lenin selbst vielen Linken kein Begriff. Einige kannten ihn sehr wohl, darunter zwei führende Schweizer Sozialdemokraten: Robert Grimm und Fritz Platten. Ihr Verhältnis zum Exilanten war unterschiedlich, und so entwickelte sich auch ihr Lebensweg.

Bild: KEYSTONE

Wladimir Iljitsch Uljanow, aufgewachsen in gutbürgerlichen Verhältnissen als Sohn eines Lehrers, verbrachte wegen seiner revolutionären Umtriebe Jahre im Ausland. Zweimal hat er bereits kurz in der Schweiz gelebt, genauer in Genf. Beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 befindet er sich zur Kur in Österreich. Als Bürger eines feindlichen Landes wird er verhaftet.

Menschlich und politisch verschieden

Der Wiener Sozialdemokrat Victor Adler bewirkt, dass Lenin mit Ehefrau Nadeschda Krupskaja und Schwiegermutter in die neutrale Schweiz ausreisen. Passieren kann der Russe, dessen Pass die Österreicher eingezogen haben, die Grenze erst auf Ersuchen von Robert Grimm. Der 1881 im zürcherischen Wald geborene Arbeitersohn ist ein Schwergewicht in der SP. Er sitzt im Nationalrat, im Berner Kantons- und Stadtparlament und ist Chefredaktor der «Berner Tagwacht».

Am Abend des 5. September 1914 trifft Lenin mit seinen Angehörigen in Bern ein. Ein paar Tage später besucht er Grimm auf der Redaktion der «Tagwacht». Schnell stellt sich heraus, dass die beiden weder menschlich noch politisch auf der gleichen Wellenlänge liegen. Lenin macht sich stark für die gewaltsame Revolution und nimmt dafür auch einen Bürgerkrieg in Kauf.

Kleinbürgerliches Bern

Grimm propagiert den politischen Wandel. Er habe sogleich gewusst, «dass wir zwei verschiedene Sprachen redeten», schrieb Grimm später gemäss der Berner Zeitung. Die Abneigung ist gegenseitig. Lenin bezeichnet Grimm als fähig, energisch und nicht dumm, er meint aber auch: «Er versinkt in den engen Verhältnissen der Partei seines spiessbürgerlichen Landes».

Bild: KEYSTONE

Die Beamtenstadt Bern behagt den Lenins ohnehin nicht sonderlich. Sie empfinden sie als kleinbürgerlich und verschlafen. Der Revolutionär verbringt viel Zeit in den Bibliotheken und mit Landsleuten. Viele Russen und vor allem Russinnen studieren in der liberalen Schweiz. Für Abwechslung sorgt die Ankunft seiner Geliebten Inessa Armand. Mit ihr und der Krupskaja lebt er in einer Ménage-à-Trois, nicht nur zur Freude seiner Ehefrau.

Die Zimmerwalder Konferenz

Zu einer erneuten Konfrontation mit Robert Grimm kommt es an der legendären Konferenz von Zimmerwald im September 1915. Zu dem als Treffen von Ornithologen getarnten Stelldichein erscheinen Sozialisten aus ganz Europa, darunter Lenins Mitstreiter Leo Trotzki. Sie grenzen sich ab von jenen Linken, die sich vom nationalistischen Kriegsfuror anstecken liessen.

Organisator Robert Grimm setzt sich mit seinen sozialdemokratischen Positionen gegen Lenins radikale Minderheit durch. Dennoch gilt «Zimmerwald» später als Meilenstein auf dem Weg zur bolschewistischen Revolution in Russland. Im April 1916 kommt es an einer Konferenz in Kiental noch einmal zu einer Begegnung zwischen Grimm und Lenin. Der lebt seit zwei Monaten in Zürich, nachdem seine Berner Aufenthaltsbewilligung abgelaufen war.

In der Arbeiterstadt fühlen sich die Lenins wohler als im gemütlichen Bern. Hier treffen sie auf eine weitere grosse Figur der Schweizer Linken: Fritz Platten. Er wurde 1886 in St.Gallen als Sohn eines eingebürgerten Deutschen geboren. Im Gegensatz zu Robert Grimm bewunderte der charismatische, blendend aussehende Platten den Revolutionär fast grenzenlos. Lenin beurteilt den Schweizer kritischer: «Er arbeitet zu wenig und sitzt zu viel beim Kartenspiel.»

Lenins Reise nach Russland

Im April 1917 ist Lenins Zeit gekommen. Im Gegensatz zu den Schweizern sind sich die Deutschen seiner Bedeutung bewusst. Nach bald drei Kriegsjahren brauchen sie dringend einen Waffenstillstand an der Ostfront. In Russland aber herrscht nach der Februarrevolution Chaos. Das Kaiserreich wittert die Chance, mit Lenin die Verhältnisse zu seinen Gunsten zu verändern.

Bild: Universitätsbibliothek Basel

Robert Grimm handelt mit der deutschen Gesandtschaft in Bern die Modalitäten aus. Fritz Platten begleitet Lenin und seine Mitreisenden nach Russland. Am 9. April, dem besagten Ostermontag, fährt der Zug um 15.20 Uhr im Hauptbahnhof Zürich ab. Entgegen der Legende ist Lenins Waggon nicht plombiert, er wird auf Betreiben des Russen zur exterritorialen Zone erklärt.

Lenin das Leben gerettet

Am 19. April 1917 erreicht die Gruppe Petrograd. Etwa ein halbes Jahr später findet die Oktoberrevolution statt. Nun realisiert man auch in der Schweiz die Bedeutung des einstigen Exilanten, der sukzessive die Macht in Russland übernimmt. Fritz Platten steht an seiner Seite. Im Januar 1918 rettet er Lenin bei einem Attentatsversuch das Leben und wird an der Hand verletzt.

Danach kehrt Platten in die Schweiz zurück und gehört mit Robert Grimm zu den Organisatoren des Landesstreiks im November 1918. Beide werden zu mehrmonatigen Gefängnisstrafen verurteilt. Danach entfernen sich die beiden Linken voneinander. 1921 kommt es zum endgültigen Bruch, Fritz Platten wird zum Mitgründer der Kommunistischen Partei der Schweiz (KPS).

Bis zuletzt uneinsichtig

Die Sozialdemokratie bewegt sich in die Mitte der Gesellschaft und Robert Grimm mit ihr. Er verfasst das Parteiprogramm von 1935, in dem die SP der «Diktatur des Proletariats» abschwört und sich zur Landesverteidigung bekennt. Damit wird sie regierungsfähig. Grimm wird 1938 als erster Sozialdemokrat in den Berner Regierungsrat gewählt. Seine Karriere beendet er als Direktor der Bern-Lötscherg-Simplon-Bahn (BLS) und als anerkannte Stütze der Gesellschaft.

Bild: Schweizerisches Nationalmuseum

Sein einstiger Parteigenosse Platten kehrt der Schweiz 1923 desillusioniert den Rücken und wandert endgültig in die neu gegründete Sowjetunion aus. Nach Lenins Tod 1924 wird es für ihn zunehmend schwierig. Wie andere einstige Kampfgefährten des Revolutionsführers gerät er ins Visier von Lenins Nachfolger Stalin, der sich der parteiinternen Rivalen entledigt.

Platten versucht sich zu retten, indem er einstige Mitstreiter öffentlich denunziert. Vergeblich. 1937 wird seine dritte Frau Berta Zimmermann verhaftet und hingerichtet. Ein Jahr später ist der Schweizer selbst an der Reihe. Er wird in ein Arbeitslager deportiert und am 22. April 1942 erschossen – an Lenins Geburtstag. Bis zuletzt sieht er sich als Opfer eines Missverständnisses. Fritz Platten wollte nicht wahrhaben, dass er einem mörderischen System gefolgt war.

Zum 100. Jahrestag der Russischen Revolution zeigt das Landesmuseum Zürich eine Sonderausstellung über das Verhältnis zwischen Russland und der Schweiz in einer Zeit des Umbruchs. Sie bietet einen Überblick über die politische und kulturelle Entwicklung Russlands.

So schön war Russland, als der letzte Zar abdankte

Geschichte – History «Operation Entebbe»: Wie Jonathan Netanjahu auf einem Terminal in Uganda zum Helden wurde 25.05.1935: Keiner ärgerte Hitler mehr als Jesse Owens – dabei hätte der Führer ja wissen müssen, was der Schwarze drauf hat Die Schweiz und ihre Ausländer: Als die «Tschinggen» auf dem Pausenplatz verprügelt wurden «Hässlich, grossmäulig, kurzhaarig»: Amerika träumt seit über 100 Jahren von Hillary History Porn Teil X: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern Der Mythos Mens: Die ewige Angst der Männer vor dem bisschen Blut Frauen, die Geschichte schrieben, Teil I: Die ägyptische Traumfrau Kleopatra Nazi-Schmierfinken, Mord und Blechschaden: Polizeibilder aus Zürich von damals Globalisierung anno dazumal: Archäologen finden in Japan römische Münzen So schön waren die Miss-Europe-Kandidatinnen anno 1930 12 sexistische «Perlen» aus dem SRF-Archiv – muss man sehen, um es zu glauben Vom Kugelfisch-Helm bis zum geflügelten Husaren: Die sonderbarsten Rüstungen der Geschichte Von Kaiser Wilhelm bis zum Atomzeitalter: Karikaturen des Zürchers «Bosco» Doch nicht durch die Schweiz: 2000-jähriger Kot verrät endlich Hannibals Alpenroute Als hätte H.R. Giger es entworfen: Bilder aus dem Innenleben eines deutschen U-Boots von 1918 «Früher Brüste, jetzt Hassparolen»: Dieser Mann hat die American Nazi Party gegründet Superkanone V3: Wie ein Kennedy Hitlers Hochdruckpumpe ausschalten sollte Darum bleibt Kurdistan ein Traum Atemberaubend schön: 45 Bilder von Swissair-Stewardessen Gib Schweizern eine Kamera, Afrika, den Himalaya ... Krasse Reisefilme aus den 1930ern Jul-Tanne statt Christbaum: So versuchten die Nazis, Weihnachten umzudeuten In Deutschland waren die Flüchtlinge nicht mal willkommen, als es Deutsche waren «Die Zarin krault ihm die Eier»: Der Mord am gottlosen Scharlatan Rasputin Vor 70 Jahren ermordete ein polnischer Mob über 40 Juden, darunter Holocaust-Überlebende Traurig-schöne Bilder aus Somalia, als wir dort noch Badeferien machten und clubben gingen Big Money im Weissen Haus: Die Rangliste der reichsten US-Präsidenten So stellten sich die Menschen vor 100 Jahren unsere Zeit vor 70er-Jahre Verkehrssendung: «Achtung, Frau am Steuer!» Die Schweiz, das kleine Russland: So gross könnte die Eidgenossenschaft wirklich sein Grosstante Margit tanzt, als 180 Juden massakriert werden – eine Familiengeschichte Mata Hari – der Mythos der angeblichen Meisterspionin bröckelt Das Réduit und der Streit, ob die beste Festung der Welt die Nazis abgewehrt hat oder nicht Aus der Geschichte lernen? Läuft ... Warum Duterte Obama «Hurensohn» nennt Liebe Frau Flückiger: In den Alpen gab es schon Muslime, als noch keine Eidgenossen existierten Wie ein niederländisches Kriegsschiff als Insel getarnt den Japanern entkam Belagert, ausgehungert, zerstört: Diesen 7 Städten erging es wie heute Aleppo So schön war Peking, bevor die Kommunisten es mit Hochhäusern zupflasterten Freispruch für «Patient Null»: Wie Aids die USA wirklich eroberte Britischer Journalist soff wie Churchill – und das kam dabei heraus Wieder hat es Haiti getroffen – seit einem Pakt mit dem Teufel soll das Land verflucht sein Sie nannten es das «Paris des Nahen Ostens»: So cool war Beirut vor dem Bürgerkrieg Kaum zu glauben – diese historischen Ereignisse fanden zur gleichen Zeit statt Der letzte Schweizer Ölsoldat ist gestorben: Die Suva zahlte ihnen 46 Millionen Schmerzensgeld Krieg, Hoffnung, Zerfall: Das dunkle 20. Jahrhundert erzählt in 50 Bestsellern Weil Wikinger dir beim Flirten helfen: 11 Fakten über die bärtigen Seefahrer Mit dem Gondeli über den See – als in Zürich aus Visionen noch Realität wurde Vor 100 Jahren fand die grösste Seeschlacht aller Zeiten statt: «Irgendwas stimmt mit unseren verdammten Schiffen nicht» Die 100 bedeutendsten Menschen aller Zeiten – auf Platz 80 tummelt sich ein Schweizer Rechnen wie Cäsar: Schaffst du diesen römischen Mathe-Test? Der morbide Charme von verlassenen Bunkern «Ich bin keine Jüdin» – eine Überlebende des Massakers von Babi Jar erzählt Anno dazumal auf dem Bürgenstock: 29 wahnsinnig schöne Bilder von Audrey Hepburn Zweite Röhre am Gotthard? Wie fantasielos! Diese 9 Megaprojekte sind wirklich visionär DNA-Analyse: Mücken brachten Rom ins Wanken Früher in Stein gemeisselt, heute im Internet zuhause: Die 6 ältesten Listicles der Menschheit Pearl Harbor: Vor 75 Jahren stürzten sich 400 japanische Flugzeuge auf die US-Flotte Busen-Pillen und Alpenbitter – Schweizer Werbung im Zweiten Weltkrieg Obama und kein Happy End: Amerikas Schwarze stehen dort, wo sie immer schon standen Eispickel, Regenschirm und Polonium: 9 ungewöhnliche Geheimdienst-Attentate Treffen der Schreibtischmörder: Sie planten vor 75 Jahren den Holocaust History Porn Teil XI: Geschichte in 30 Wahnsinns-Bildern So schön war der Irak einmal: Diese Bilder stimmen irgendwie traurig Life-Hacks aus der Ära des Alkoholverbots: So einfallsreich waren die Schmuggler während der Prohibition Wie ein Schweizer mit einer Kampfhunde-Armee die Japaner im 2. Weltkrieg bezwingen wollte Es ist nicht alles Putin – eine Reise in Russlands zaristische, revolutionäre und phantastische Seele Diese 13 Fehler veränderten den Lauf der Weltgeschichte Vertraut und doch ganz anders – so sah die Schweiz vor hundert Jahren aus Codewort Porno – wie Schwarzbrenner trotz Verbot Absinth verkauften Der Rebell und Selbstbezwinger: Ein Nachruf auf Götz George So spektakulär war Brückenbau in der Schweiz früher Die Italiener in der Schweiz – eine Geschichte in 5 Akten History Porn Teil IX: Geschichte in 40 Wahnsinns-Bildern Vor 75 Jahren überfielen die Nazis die Sowjetunion: «Stark aufgeräumt, ohne Gnade» Als die Schweizer Armee einen brünstigen Elefanten mit der Kanone erschoss 100 Jahre Schlacht von Verdun: Das Grauen in Zahlen In London versteigern sie den Nazi-«Reichsbank-Schatz» Seit 54 Jahren brennt es in Centralia: Wie ein Bergbaustädtchen zur Geisterstadt wurde Diese Bilder beweisen, dass es in Bern schon früher gemütlich zu und her ging Weltkriegs-Flüchtling in der Schweiz: «Wir mussten uns komplett ausziehen» So sahen die Schweizer «Hooligans» im letzten Jahrhundert aus 100 Jahre Armenier-Genozid: Der erste organisierte Völkermord des 20. Jahrhunderts Luther, Gratulation zum Todesjubiläum, du asoziales Genie! Kalaschnikow trifft auf Kajal: 8 Milizen, in denen Frauen kämpfen Die keltische Kriegerkönigin Boudica, die tausende Römer niedermetzelte Das Rätsel um den letzten grossen Nazi-Verbrecher ist geklärt Donald wie Ronald? Auch 1980 gewann ein «Hirnloser» – und die Welt ging nicht unter «Innerlich kochte ich» – der GI, der beim Prozess die Ausreden der Nazis übersetzen musste Grossartige Fotos aus Basel, als über dem Birsig noch Plumpsklos hingen Der Fluch des Ötzi – wie die Mumie das Leben ihrer Finder veränderte Cox, Bhutto, Rabin & Co.: 11 politische Morde und ihre Folgen Wie aus einer römischen Orgie der Geburtstag von Jesus wurde Hitler, Stalin und Co: Erkennst du diese Diktatoren auch in jung? Wie Leni Riefenstahl zu Hitlers Reichsregisseurin wurde – und was ein Wasserfall im Tessin damit zu tun hat Fantastische Bilder aus einer Zeit, in der in Zürich noch keine Hipster rumkurvten Exorziert die Würmer und hängt die Sau! – Tiere auf der Anklagebank Alte Fotos zeigen die Schweiz während des Zweiten Weltkriegs Faszinierende Bilder aus dem alten Jugoslawien (vor Hitler, Tito und Milošević) Rustikale Enthaltsamkeit! Eier abgeschnitten, Schwanz entfernt – aber ganz nah bei Gott! Pendeln damals und heute: «Er liebt seine Familie, obwohl er sie nur am Abend zu sehen bekommt» Der Kampf ums Schweizer Frauenstimmrecht: Als Film göttlich absurd und höllisch traurig History Porn Teil III: Geschichte in 40 Wahnsinns-Bildern Mitten im 1. Weltkrieg kicken deutsche und britische Soldaten an der Front Folter, Mord und Führerkult: Wie aus einem deutschen Idyll in Chile ein Gottes-KZ wurde Wie ein junger Fotograf 1973 auf Tuchfühlung mit Muhammad Ali ging Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Micha-CH, 16.12.2016

Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs. Beste News App der Schweiz. News und Unterhaltung auf Konfrontationskurs.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo