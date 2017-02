Irrungen und Wirrungen

13 Sterne hat das Walliser Wappen – und genau so viele Kandidaten stellen sich am 5. März der Wahl in den Walliser Staatsrat (ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 19. März statt). Von den fünf Bisherigen treten drei wieder an: Esther Waeber-Kalbermatten (SP), Oskar Freysinger (SVP) und Jacques Melly (CVP).

Die neue Rekordzahl an Bewerbern vermag die Irrungen und Wirrungen der vergangenen Wochen jedoch nicht alleine zu erklären. Lange sah es danach aus, als ob der frühere CVP-Präsident Christophe Darbellay trotz seines unehelichen Kindes problemlos gewählt wird. Bis Freysinger einen regelrechten Coup landete und den konservativen CVP-Mann Nicolas Voide – ein Intimfeind Darbellays – auf seine SVP-Liste setzte. Da dieser im gleichen Bezirk wie Darbellay wohnt, daraus aber nur einer gewählt werden kann, wird das Rennen nochmals spannend.

Auch die SP hat ihren Sitz noch nicht auf sicher, mit dem früheren Nationalratspräsidenten Stéphane Rossini tritt ein prominenter Kandidat gegen Parteikollegin Waeber-Kalbermatten an. Dass sich auch diese beiden nicht mögen, verkommt angesichts der Querelen fast zur Randnotiz. (FUM)