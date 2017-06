Bild: Screenshot Fernsehsender R7

Ein Schweizer zählt in Brasilien zu den 10 meistgesuchten Verbrechern

Die brasilianische Bundespolizei fahndet nach einem Schweizer. Sie will ihn zur Rechenschaft ziehen für die brutale Tat an seiner Ex-Partnerin.

Fabio Vonarburg Fabio Vonarburg Folge mirEntfolgen

Die brasilianische Bundespolizei führt eine Liste mit den zehn meist gesuchten Verbrechern im Land. Darunter eine Mutter, die ihre siebenjährige Tochter getötet hat; ein Vater, der seine beiden Töchter sexuell missbrauchte und ein Mann, der einen brasilianischen Polizisten erschoss. Alle auf dieser Liste sind flüchtig, ihre Taten liegen teils schon Jahrzehnte zurück.

Die Mehrheit der Gesuchten sind Brasilianer. Drei davon haben aber eine andere Staatsangehörigkeit. Einer ist Kolumbianer, einer Chilene und einer kommt aus Europa, genauer, aus der Schweiz.

Die brasilianische Bundespolizei sucht nach diesem Schweizer Foto: Polícia Federal brasil

Wir schreiben das Jahr 2004. Der damals 41-Jährige Schweizer lebt in Brasilien und hat sich frisch getrennt von seiner brasilianischen Freundin. Mit ihr war er zuvor sieben Jahre zusammen, gemeinsam führten sie auch ein Restaurant. Gemäss brasilianischen Medien waren letztlich seine Trinksucht und seine Aggressionen Schuld am Beziehungsende.

Das eigentliche Drama ereignet sich an einem Märzabend 2004. Die Ex-Partnerin des Schweizers ist gemeinsam mit Kollegen in einer Bar, als sich das einstige Liebespaar über den Weg läuft. Es kommt zum Streit, bei dem der Schweizer auch Morddrohungen gegen seine Ex-Partnerin ausspricht. Die Situation kann aber beruhigt werden und die Auseinandersetzung geht einigermassen glimpflich aus.

Das Verbrechen verübt R. U. erst einige Stunden später. Er dringt gemäss der Fahndungsausschreibung der brasilianischen Bundespolizei in die Wohnung seiner früheren Partnerin ein, versucht sie zu vergewaltigen und schlägt ihr letztlich eine Holzbank über den Kopf. Danach wirft er sie aus dem Fenster.

Die Frau fällt drei Meter in die Tiefe und verletzt sich dabei an der Wirbelsäule. Seither ist sie querschnittgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung.

Aus diesem Fenster soll der Schweizer seine Ex-Partnerin geworfen haben Bild: Screenshot Fernsehsender R7

So schrecklich die Tat, so rätselhaft, was danach passierte: R. U. und seine Ex vereinbarten Stillschweigen, wobei er versprach im Gegenzug alle Arztrechnungen zu bezahlen. Der Deal hielt aber nicht lange. Der Schweizer brach sein Versprechen und verliess fluchtartig das Land. Seither wird er von der Polizei gesucht. Bislang ohne Erfolg.

Das sagt die Ex-Partnerin

Das Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement äussert sich nicht zum konkreten Fall. Fahndungs- und Auslieferungsersuche seien vertraulich und würden dem Amtsgeheimnis unterstehen, teilt die Behörde auf Anfrage mit. Auch die brasilianische Bundespolizei schreibt watson, man kommentiere keine laufenden Untersuchungen.

Falls sich R. U. in der Schweiz aufhält, könnte Brasilien die Schweiz darum ersuchen, die Strafverfolgung zu übernehmen. Im Falle einer Festnahme würde der heute 54-Jährige aber nicht an Brasilien ausgeliefert. Davor schützt ihn seine Schweizer Staatsbürgerschaft – aber nicht vor einer allfälligen Strafe. Er müsste sich vor einem Schweizer Gericht für seine Tat verantworten.

R. U. ist von der Bildfläche verschwunden, sein Verbrechen in Brasilien aber noch nicht vergessen. Anfang Juni widmete der brasilianische Fernsehsender R7 der Tat einen 18-minütigen Beitrag. Darin kam auch die Ex-Partnerin des Schweizers zu Wort. Zur Tatnacht sagt sie: «Ich war im Bett, neben mir lag mein Sohn. Um Mitternacht kam er, sturzbetrunken und wollte Sex. Es war schrecklich.» Sie zeigte dem Fernsehteam den Tatort und Fotos von der gemeinsamen Zeit mit dem Schweizer.

Bild: Screenshot Fernsehsender R7

Auch warum sie sich nach sieben Jahren von ihm trennte, berichtet sie dem Fernsehsender. «Wir hatten viel Streit und ich hatte überall Verletzungen von seinen Schlägen.»

Dass sich die beiden tatsächlich auch nach dem Fenstersturz noch sahen, soll das folgende Foto beweisen: die Ex-Freundin sitzt auf dem Bild bereits im Rollstuhl.

Bild: Screenshot Fensehsender R7

Von Mördern, Opfern und Gerichtsmedizinern

Das könnte dich auch interessieren: Virtueller Kosmos: Zürcher Forscher simulieren 25 Milliarden Galaxien Mehr Menschenhandel in der Schweiz: Flüchtlingsfrauen werden zur Prostitution gezwungen Macron hat Putin gerade so richtig die Stirn geboten – in 3 Punkten Die verlorene Ehre von Jonas Projers Skandalgast Christian K. – Ein Drama in 5 Akten «Das ist für Syrien»: Islamist attackiert in Paris Polizisten – Touristen geraten in Panik Die 5 Phasen der Trennung Saudi-Arabien vs. Katar: Darum geht es beim Showdown am Golf Der HomePod und neue Pro-Geräte – die Apple-Keynote im Überblick 37 eklige Dinge, die wir insgeheim alle fürchterlich geniessen Kerstin Cook im Interview: «Ja, ich gelte jetzt als ‹Curvy-Model›» «Noch vor Kurzem hätte ich das für unmöglich gehalten» – Hamid und Mohammad im Bundeshaus Kalifornien pfeift auf Trump und unterzeichnet Klimaabkommen mit China Wir haben einen neuen Bundesrat! Und er ist fresh! Was läuft mit der heutigen Gesellschaft falsch? Diese 16 Bilder zeigen's auf brutale Weise Die Schweiz ist ein Kokain-Paradies – 17 Fakten zum globalen Drogenkonsum Vergiss Roger Federer! Diese 13 Schweizer Weltrekorde haben es in sich 10 Dinge, die du über den neuen Bundesrat wissen musst! Blitzkrieg in der Wüste – wie Israel in sechs Tagen sein Gebiet vervierfachte Was du in einer Beziehung sagst, und was du wirklich damit meinst – in 10 Beispielen «Bin bei der Freundin stecken geblieben» – die verrücktesten Ausreden im Regionalfussball ACHTUNG! An alle Badigänger: Macht euch auf diese 10 Typen gefasst! Donald Trump zu Aussage unter Eid bereit Schummeln beim Self-Scanning: Coop teilt Kunden in Vertrauens-Klassen ein «Unbelievable»: Merkel wettert gegen die USA – das ist die bizarre Antwort von Trumps Team Plötzlicher Sinneswandel – Trump ruft in Katar-Krise zur Einigung auf Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo