SVP-Duo Brunner&Aeschi freut sich über Niqab-Frau am Unspunnen – und erntet Shitstorm

Am Unspunnen-Schwinget in Interlaken traf SVP-Nationalrat Thomas Aeschi auf eine verhüllte Muslima. Sein Par­tei­kol­le­ge Toni Brunner postete daraufhin ein Foto der beiden auf Facebook – und sorgte damit für hitzige Diskussionen unter seinen Followern.

«Schaut mal, was mein Freund Thomas am Unspunnen-Schwinget so alles trifft. Völkerverständigung vom Feinsten!», schreibt SVP-Mann Toni Brunner zu einem Foto auf Facebook. Mit «mein Freund» ist sein Parteikollege und Nationalrat Thomas Aeschi gemeint, der am traditionsreichen Event diese Woche scheinbar auf eine verhüllte Muslima traf.

Die Reaktionen von Brunners Freunden und Followern lassen nicht lange auf sich warten: «Was will die da am Unspunnen-Schwinge, das ist kein Sport für den Islam», schreibt einer. «Was die wohl unter ihrem Gewand versteckt ...», ein anderer.

Viele User halten aber auch dagegen: «Wenn sich Muslime nicht integrieren, werden sie kritisiert, wenn sich eine Muslima für die nationale Tradition interessiert, gibt es auch wieder Idioten, die das schlecht finden», so der Tenor.

bild: screenshot facebook toni brunner

Manche Kommentatoren bezweifeln jedoch, dass es sich bei der Frau auf dem Bild überhaupt um eine Muslima handelt. «Das ist sicher nur ein Witz. Fake!», heisst es seitens mehrerer User. Tatsache ist, der Niqab wird oft mit einem schwarzen Gewand kombiniert und verdeckt den ganzen Körper. Bei Thomas Aeschi heisst es auf eine entsprechende Anfrage von watson, es handle sich um eine Touristin und «echte» Muslimin: «Weil ich das Foto witzig fand, habe ich es weiterverbreitet.»

Für ein offenes Frauenbild. Und zwar mit Kopftuch und Rap! Video: srf

Hijab-Kollektion von Dolce & Gabbana sorgt für Diskussionen

Das könnte dich auch interessieren: Was du am Montag brauchst: 19 Bilder und Gifs, die dir ein Gefühl von Vollkommenheit geben Die abenteuerliche Flucht eines Baselbieter Kurden aus der Türkei Ein Safthersteller entsorgte Orangenschalen im Nationalpark – jetzt blüht's im Dschungel 21'000 Schweizer Passwörter gestohlen: So prüfst du, ob du gehackt wurdest 13 «andere» Bilder und ihre Geschichte dahinter «Wenn ich jetzt erschossen werde, dann in Berlin» – Bülent Ceylan kritisiert Erdogan «Prokrastination kann zu ernsthaften Problemen führen» «Man sieht den Bildern den ‹guten Zweck› nicht an» – Kritik an Bikini-Bildern von Lehrerin Neue Foodwaste-Idee verdirbt Migros und Coop den Appetit Ältestes Rassisten- und Neonazi-Forum abgeschaltet Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo