«SRG driftet im Internet nahe am Porno vorbei» – die grosse Billag-Debatte im Nationalrat

Sollen die Radio- und TV-Gebühren halbiert oder sogar ganz abgeschafft werden? Darüber streitet der Nationalrat heute. Bei uns bist du immer auf dem Laufenden.

Ticker: No-Billag im Nationalrat

Kaum eine Debatte in der Schweizer Politik wird so emotional geführt wie jene über die Radio- und TV-Gebühr. Die «No Billag»-Initiative, die nächstes Jahr zur Abstimmung gelangt, will diese Gebühren abschaffen und es dem Bund grundsätzlich verbieten, Radio- und Fernsehstationen zu betreiben.

Heute debattiert der Nationalrat über die Volksinitiative – der ganze Morgen ist für das Geschäft reserviert. Neben der Initiative wird auch ein von der SVP formulierter Gegenvorschlag zu reden geben. Er verlangt, dass die Radio- und TV-Gebühr auf maximal 200 Franken reduziert wird. Das entspräche etwa einer Halbierung der heutigen Abgabe. Unternehmen sollen nach dem Willen der SVP komplett von der Gebührenpflicht ausgenommen werden.

(jbu)

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

