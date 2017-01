Bild: KEYSTONE

Schütze von Rehetobel hat sich selbst gerichtet – Angeschossener Polizist in Lebensgefahr

Der stundenlange Einsatz der Ausserrhoder Kantonspolizei in Rehetobel AR ist blutig zu Ende gegangen. Beim Versuch, den Täter festzunehmen, hat dieser eine Waffe gegen sich selber gerichtet, wie die Polizei mitteilte.

Der 33-jährige Schweizer hatte am Dienstagmorgen während einer Hausdurchsuchung in Rehetobel auf die Polizei geschossen. Die Hausdurchsuchung wurde wegen Verdacht auf eine Indoor-Hanfplantage durchgeführt. Der Täter zeigte sich zuerst sehr kooperativ. Während der Durchsuchung eines Schopfes eröffnete der Täter jedoch das Feuer gegen zwei Polizisten. Beim Schusswechsel wurden zwei Polizisten schwer verletzt. Einer der Polizisten befindet sich, laut der Kantonspolizei AR, in «äusserst kritischem Zustand und kämpft um sein Leben».

Polizei wollte Eskalation vermeiden

Der Täter konnte im Verlaufe des Nachmittags im Zuge der Fahndung geortet und umstellt werden. Die Polizei nahm Verhandlungen mit ihm auf, um ein weiteres Blutvergiessen zu verhindern. Spezialisten hätten mit ihm verhandelt und versucht, ihn zum Aufgeben zu bewegen, sagte ein Polizeisprecher. Beim Versuch, den Täter festzunehmen, habe dieser eine Waffe gegen sich selber gerichtet.

Polizeisprecher Hanspeter Saxer sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda, der Mann habe vor dem Waffeneinsatz damit gedroht Splitterhandgranaten einzusetzen. Als Vorsichtsmassnahme seien deshalb vorerst Roboter eingesetzt worden, um zum «leblosen Körper» zu gelangen.

