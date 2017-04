Tote von Unterseen identifiziert – mehrere Messer sichergestellt

Guy Boucher: In Bern entlassen, in der NHL wieder auf der Erfolgsspur

Sein Name wird in der Schweiz nicht unbedingt mit Erfolg in Verbindung gebracht. In der NHL hat Guy Boucher diesen aber wiedergefunden: Mit den Ottawa Senators steht er im Viertelfinal der Stanley-Cup-Playoffs. Das verdankt er vor allem seinem neuen Führungsstil.

In Bern liessen sie kein gutes Haar an Guy Boucher, als er im November 2015 entlassen wurde. Nach anderthalb schlechten Saisons beim SCB zogen die Verantwortlichen damals die Reissleine und stellten den Kanadier frei. Sein Leistungsausweis: Eine Saison in der Platzierungsrunde, eine Halbfinalserie gegen Davos, die er mit 0:4 verlor, ein Cupsieg sowie die Entlassung, als der SCB unter dem Strich lag.

Umso grösser war die Verwunderung in der Schweiz, als man im Frühling 2016 lesen konnte, dass …