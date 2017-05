Je jünger Jugendliche Straftaten begehen, desto eher tun sie es wieder

Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft

Wer einen Klub besucht, begibt sich leider immer noch in Gefahr. Es wird enger getanzt, als man das gerne möchte, es fallen erniedrigende Sprüche oder man wird ohne zu fragen an Stellen berührt, an denen man in diesem Kontext nicht berührt werden will.

Fünf Personen erzählen von Übergriffen in Nachtclubs, die nicht passieren dürfen.

«Es war ein Samstagabend. Meine Freundin kam irgendwie an eine private Lounge in einem Klub in der Zürcher Innenstadt, in dem vor allem Schlipsträger aus der …