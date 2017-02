Zwei Kinder sterben in Kehrsatz durch einen Stromschlag in der Badewanne

Bei einem Unfall mit einem Haarföhn sind am Sonntagabend in Kehrsatz BE zwei badende Knaben ums Leben gekommen. Die Knaben waren beim Eintreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar und verstarben im Spital. Bei den Opfern handelt es sich um somalische Staatsangehörige. (sda)

