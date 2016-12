Italienische Familie im Tessin verunfallt – Mann in Lebensgefahr

Eine italienische Familie aus den Abruzzen ist am frühen Samstagmorgen auf der Autobahn A2 bei Lamone TI verunfallt. Ein 22-jähriger Beifahrer schwebt in Lebensgefahr.

Der 63-jährige Lenker, der in Richtung Norden unterwegs war, hat aus ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verloren. Dies teilte die Kantonspolizei Tessin am Samstag mit. Der Wagen überschlug sich an der Böschung und landete auf dem Dach.

Die Feuerwehr musste den Fahrer und die beiden anderen Insassen aus dem Fahrzeug befreien. Ein 22-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und schwebt in Lebensgefahr. Eine 61-jährige Frau wurde leicht verletzt, der Fahrer hingegen zog sich ernsthafte Verletzungen zu. Alle wurden mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Autobahn musste in Richtung Norden für rund drei Stunden gesperrt werden. (wst/sda)