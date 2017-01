Strafverfahren eröffnet: S3-Gründer soll Attacke auf sich selber inszeniert haben

Gefoltert und angezündet – der Fall des Schweizer Weltraum-Pioniers Jaussi ist unglaublich

Der Mann heisst Pascal Jaussi. Er ist CEO von Swiss Space Systems (S3) in Payerne VD und seine Firma entwickelt in der Westschweiz Spaceshuttles, die Satelliten ins Weltall katapultieren.

Vieles in diesem Geschäft ist geheim, und offenbar alles andere als ungefährlich. Jaussi ist am 26. August auf jeden Fall überfallen worden: Zwei Männer bedrohten den Familienvater in seinem Auto und zwangen ihn dazu von Payerne VD, dem Sitz seines Unternehmens, in ein Waldstück nach Aumont FR zu …