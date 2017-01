Googlemaps

Frau in Reconvilier BE bei Streit getötet – mutmasslicher Täter gefasst

Im bernjurassischen Jolimont in Reconvilier ist eine Frau Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Der mutmassliche Täter wurde gefasst, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte. Es handelt sich um einen 31-jährigen Amerikaner.

Die Polizei war am Mittwoch kurz vor 19 Uhr alarmiert worden, weil in einer Wohnung in Reconvilier ein heftiger Streit im Gang war. Vor Ort traf die Polizeipatrouille auf einen Mann und fand kurz danach eine leblose Frau.

Der Mann wurde festgenommen. Er wurde bei der Auseinandersetzung verletzt. Die formelle Identifikation der Frau steht noch aus. Nähere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft in dem Communiqué vom Donnerstag nicht. (whr/sda)

