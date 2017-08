Wolf soll von «streng geschützt» auf «geschützt» zurückgestuft werden

200-jährige Eiche stürzt auf Madeira um und erschlägt 13 Gläubige

Bei einem katholischen Volksfest auf der portugiesischen Insel Madeira hat eine Eiche 13 Besucher erschlagen. Etwa 50 wurden verletzt, als der Baum am Dienstag plötzlich samt Wurzelwerk aus der Erde kam und auf die umstehenden Menschen fiel.

Das teilte die Regionalregierung am Abend in der Hauptstadt Funchal mit. Unter den Verletzten waren auch fünf Ausländer, darunter Deutsche, Ungarn und Franzosen. Von Schweizer Opfern hatte das Aussendepartement (EDA) in Bern zur selben Zeit keine Kenntnis, …