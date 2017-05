Aushebung: Die Schweizer Armee 2.0 benötigt Nerds

Der Bundesrat ist bereit, neue Kriterien für die Diensttauglichkeit zu prüfen. Der St.Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler verlangt einen Bericht darüber, mit welchem Personal die Armee den zunehmenden Bedarf an Know-how in neuen Technologien sicherstellen will. Die Bedrohungsszenarien hätten sich grundlegend verändert, schreibt Dobler in der Begründung seines Postulats.

Spezialwissen nutzen

Autonome Systeme, die Abwehr von Angriffen aus dem Cyberspace, Informationsmanagement und die Sicherstellung von robusten Kommunikationsdienstleistungen würden immer wichtiger. Dobler fordert daher, dass das Militär aktiv die Zusammenarbeit mit den Bildungsinstituten und der Wirtschaft sucht.

Zudem soll der Bundesrat eine «differenzierte» Diensttauglichkeit für Träger von Spezialwissen prüfen. Auch die Möglichkeit wissenschaftlicher Durchdiener oder die Anrechenbarkeit wissenschaftlicher Praktika oder Doktorarbeiten als Diensttage sind Thema des Postulats.

Der Bundesrat erklärt sich in seiner am Donnerstag veröffentlichten Antwort bereit, den Auftrag entgegenzunehmen. (whr/sda)

100 lustige und skurrile Witze, die nur Nerds verstehen

Das könnte dich auch interessieren: Von Joint bis Pink Floyd: Das sind die Reaktionen zur neuen 20er-Note Ist Trump verrückt? Und wenn ja: Wie kann er gefeuert werden? Coop hat es wieder getan – das Glace-Gate und 7 weitere seeehr unauffällige Kopien Trump macht den Nixon: Wird Comeys Entlassung sein Watergate? Heisser Scheiss von heissen Menschen! Auch bei Folge 3 der «Bachelorette» sind wir dabei Brigitte Macron – so tickt die neue «Première Dame» Nach der Attacke auf Rüfenacht – kommt es im Spielerhotel noch zu einer Schlägerei? 18 unterschätzte Städte in Europa, die du besuchen solltest, bevor es alle tun Und hier kommen 22 perfekte Bilder und Gifs, die dich sogar am Montag glücklich machen Fünf Geschichten, die zeigen, dass im Schweizer Nachtleben immer noch einiges schiefläuft Eine Fremdsprache in der Primarschule? Jawohl – mais français, s'il vous plaît! Liebe Schweiz, ich checke deine Begrüssungs-Rituale auch nach 5 Jahren noch nicht Aus aktuellem Anlass: 10 flache Franzosenwitze (über die wir trotzdem lachen können) Zuwanderungs-«Arena»: BaZ-Somm ist im Dichtestress und SP-Wermuth trocknet alle ab Immer nur Burka, Handschlag, Dschihadisten: Reden wir endlich über normale Muslime «Chemtrails über dem Meer» – Böhmermann singt für Naidoo und die «Hurensöhne Mannheims» Wenn auf Netflix über Pornos gesprochen wird, stöhnt die Erotik-Branche hysterisch auf «Schock-Therapie»: Novak Djokovic entlässt sein ganzes Team Zwei YouTuberinnen versuchten die Victoria's-Secret-Diät – das war keine gute Idee Streit in Zürcher Café – wie offensiv darf man in der Öffentlichkeit stillen? So soll H&M seine Mitarbeiter in der Schweiz ausbeuten – Angestellte erzählen Xavier Naidoo? Näi, du! Er wandelt mal wieder auf dem (zu) rechten Weg Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo