Bild: EPA/KEYSTONE

Heiraten in der Eiskapelle: Wie der Kanton Waadt asiatischeTouristen anlocken will

Die Skistation Leysin im Kanton Waadt will ein neues Angebot lancieren: Hochzeiten in einer Eiskapelle. Am Valentinstag fand eine erste aber fiktive Hochzeit statt mit Studentinnen und Studenten der Hotelfachschule. Mit den Bildern der Zeremonie wird für das neue Angebot geworben – vor allem in China. Der fiktiven Hochzeit folgte aber ein waschechter Heiratsantrag des Bräutigams. (ohe/sda/joel espi)

Heiraten bei Minustemperaturen und Fondue

Verliebtheit, Liebe und alles das dazwischen «Wir sind immer single – obwohl wir verlobt sind» – So leben Menschen, die mehrere Leute gleichzeitig lieben Wir sind die Generation Y. Wir suchen die Liebe, wollen aber keine Beziehung. Wie das gehen soll, steht im folgenden Manifest Solltest du schleunigst Schluss machen oder hurtigst heiraten? 6 Anzeichen dafür, dass du dem Ex nachtrauerst (und 6 Gründe, warum das Ganze Blödsinn ist) Broken-Heart-Syndrom: Wenn der Liebeskummer das Herz kaputt macht Du willst mit deinem Schatz in die Ferien gehen? So übersteht eure Beziehung die Reise Pansexualität, Polyamorie und die Halbsexuellen: Wie gut kennst du dich mit sexuellen Orientierungen aus? Wie sich der fiese Herzschmerz vertreiben lässt 10 alltägliche Ärgereien, die zum Beziehungskiller taugen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo