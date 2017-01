CVP-Delegierte sagen klar Ja zu erleichterter Einbürgerung

Die CVP Schweiz empfiehlt dem Stimmvolk, am 12. Februar die Vorlage zur erleichterten Einbürgerung von Ausländern der dritten Generation anzunehmen. An ihrer Delegiertenversammlung in Bern hat sie klar die Ja-Parole gefasst.

Nach einer einzigen Wortmeldung fassten die Delegierten die Ja-Parole mit 214 Ja- zu 60-Nein-Stimmen bei 4 Enthaltungen. Dieses Resulatat widerspiegelt in etwa das Abstimmungsverhalten der CVP-Vertreter in den eidgenössischen Räten.

Im Nationalrat hatten alle CVP-Vertreter die Vorlage unterstützt. Im Ständerat hingegen lehnte eine Mehrheit der CVP-Vertreter die Vorlage wegen föderalistischer Bedenken ab.

Auch Ja zu Energiestrategie 2050

Ebenfalls die Ja-Parole fassten die CVP-Delegierten zur Energiestrategie 2050. Diese Vorlage gelangt im Mai an die Urne, sofern das Referendum gegen die Vorlage formell zustande kommt. 266 Delegierte sagten zu dieser Vorlage Ja, 12 Nein und neun 9 Personen enthielten sich der Stimme.

(sda)

